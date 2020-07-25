СКР завёл два новых дела о размещении фото нацистов на ресурсах "Бессмертного полка"

Следственный комитет РФ вычислил ещё двух человек, которые разместили на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины. Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма".
— Житель Кемерова Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро, — уточнила она.
Жителя Кемерова и пермяка объединяет то, что оба активно публикуют у себя в соцсетях видео и высказывания блогера Алексея Навального, который сам ранее попал под следствие из-за оскорбления и клеветы в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко.
Напомним, скандал начался с того, что Алексей Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов ВОВ записали Навальному видеоответ на оскорбления, также за Игната Сергеевича вступились общественники и деятели культуры.