СКР завёл два новых дела о размещении фото нацистов на ресурсах "Бессмертного полка"

Следственный комитет РФ вычислил ещё двух человек, которые разместили на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины. Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма".

— Житель Кемерова Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро, — уточнила она.

Жителя Кемерова и пермяка объединяет то, что оба активно публикуют у себя в соцсетях видео и высказывания блогера Алексея Навального, который сам ранее попал под следствие из-за оскорбления и клеветы в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко.