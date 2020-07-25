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В Петербурге разрешили с 27 июля посещать леса и лесопарковые зоны

В городе ранее был введён особый режим в связи с эпидемией.

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Архив. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, снова будут открыты для посетителей лесопарковые зоны и городские леса в связи с отменой особого противопожарного режима. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на решение властей города.

Отмечается, что режим был одной из мер, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса. Он начал действовать в Северной столице 30 марта, а заканчивается 26 июля.

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Рядом с культурными учреждениями уже с утра выстроилась очередь из желающих прикоснуться к прекрасному.

С 27 июля в Санкт-Петербурге стартует третий этап снятия ограничений, возобновляется работа детских садов, торговых центров. Посетителей также будут ждать рестораны.

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