В Петербурге разрешили с 27 июля посещать леса и лесопарковые зоны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, снова будут открыты для посетителей лесопарковые зоны и городские леса в связи с отменой особого противопожарного режима. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на решение властей города.
Отмечается, что режим был одной из мер, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса. Он начал действовать в Северной столице 30 марта, а заканчивается 26 июля.
Только в масках и по электронным билетам. Эрмитаж и Русский музей открылись для посетителей — видеоРядом с культурными учреждениями уже с утра выстроилась очередь из желающих прикоснуться к прекрасному.
С 27 июля в Санкт-Петербурге стартует третий этап снятия ограничений, возобновляется работа детских садов, торговых центров. Посетителей также будут ждать рестораны.