Высоцкого не стало 40 лет назад. Лайф узнал, что о поэте рассказывали его друзья

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Ровно 40 лет назад, 25 июля 1980 года, ушёл из жизни Владимир Высоцкий. Великий поэт, актёр и музыкант скончался в своей квартире на Малой Грузинской в 42 года. В годовщину смерти артиста создатель Московского театра поэтов Влад Маленко, который служил в театре на Таганке с 1996 по 2006 год, поделился с Лайфом рассказами друзей поэта об интересных фактах его биографии.

— Когда-то легендарный Виталий Владимирович Шаповалов, товарищ Высоцкого, позвал меня в гримёрку. И я в маленькой гримёрке получил стол рядом со столиком Высоцкого и 20 лет просидел, трогая этот стол. За него никто никогда не садился, наверное, с 19 июля 1980 года, когда Владимир Семёнович сыграл свой последний спектакль "Гамлет", — вспоминает Маленко.

Он рассказал, что его друзьями стали товарищи великого поэта, например актёр Иван Бортник, который рассказал много баек и историй, связанных с Владимиром Семёновичем и жизнью в театре на Таганке. Маленко вспоминает, что дружба Высоцкого и Бортника была очень близкой, в квартире музыканта даже была комната, которая отводилась актёру.

Поэт часто помогал своим коллегам по актёрскому цеху и поддерживал их на съёмках фильма. Так, например, было с Валерием Золотухиным во время работы над фильмом про Моцарта и Сальери. Тогда Высоцкий посоветовал артисту, который услышал нелестный отзыв о своей игре, изобразить себя.

Маленко отметил, что самым пронзительным и показательным, по его мнению, является то, что во время похорон поэта 28 июля 1980 года могильщики подошли к Юрию Любимову, который в тот момент являлся художественным руководителем театра на Таганке, и сказали, что погрузили тело артиста на метр ниже, "чтобы он побольше сохранился".

— В этом какая-то есть тоже страшная, странная народная любовь к человеку, который по-настоящему услышал своё поколение, — отметил Маленко.

Он подчеркнул, что для такого отношения со стороны народа артист должен обладать особым чувством любви к людям, "милостью к падшим", которые были у Высоцкого. Маленко считает, что поэт ушёл от одиночества, он "находился на такой вершине, когда ветра, орлы и никого рядом".