Лайф публикует видео с моментом смертельного массового ДТП в Дагестане

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом столкновения четырёх легковых автомобилей у дагестанского села Эндирей. В результате страшного ДТП погибли пять человек, ещё шесть экстренно доставлены в больницу.

На кадрах видно, как одна из машин вылетает на встречку и лоб в лоб сталкивается с другой легковушкой, буквально за секунду снося её половину. Месиво из двух автомобилей в облаке пыли отлетает в третью иномарку, а ещё одна машина не успевает затормозить и врезается в эту груду железа. Живыми из автомобилей удалось достать шесть человек, пятеро погибли.