Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лайф публикует видео с моментом смертельного массового ДТП в Дагестане

На кадрах видно, как одна из машин вылетает на встречную полосу и врезается в другую легковушку.

1220

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом столкновения четырёх легковых автомобилей у дагестанского села Эндирей. В результате страшного ДТП погибли пять человек, ещё шесть экстренно доставлены в больницу.

На кадрах видно, как одна из машин вылетает на встречку и лоб в лоб сталкивается с другой легковушкой, буквально за секунду снося её половину. Месиво из двух автомобилей в облаке пыли отлетает в третью иномарку, а ещё одна машина не успевает затормозить и врезается в эту груду железа. Живыми из автомобилей удалось достать шесть человек, пятеро погибли.

Пять погибших, четыре машины всмятку. В Дагестане произошло массовое ДТП

Один из раненых находится в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные в отделении травматологии.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на остановке "Дальпресс" произошло массовое ДТП с участием шести авто: самосвала, длинномера и четырёх легковушек.

Выбор редакции

Loading...