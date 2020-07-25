В KFC появятся наггетсы из пробирки. Что значит искусственное мясо и стоит ли опасаться за здоровье

В конце года мы должны увидеть наггетсы из пробирки. Чем они отличаются от настоящих и какие планы у компаний на производство искусственного мяса?

Вокруг еды ходит множество мифов насчёт её вреда. ГМО, обработка для увеличения срока годности, влияние различных химических элементов на организм — вы наверняка слышали споры об этом.

Параллельно этому учёные создают искусственное мясо. Оно никогда не было частью плоти живого существа, а теперь его предлагают как альтернативу настоящему.

И, кажется, этот день совсем близок — российская лаборатория 3D Bioprinting Solutions будет производить искусственное мясо для KFC, а компания — печатать на 3D-принтере наггетсы.

О массовом производстве речи пока не идёт. В KFC появится небольшая партия опытных образцов, попробовать продукт можно будет уже к концу года. Тем не менее производство искусственного мяса — всё равно один из трендов в науке. Ему пророчат полное замещение настоящего мяса и тотальное уменьшение затрат на производство.

Искусственное мясо по составу не отличается от настоящего. Не путайте с растительным

Мясо, получаемое из пробирки, полноценное, это не его имитация, как в ресторанах для вегетарианцев. По химическому составу, вкусу и внешнему виду оно не отличается от обычного.

Кроме того, искусственное мясо выводится из настоящего, а не получается каким-то иным способом. Его создают в два этапа:

1. Из настоящего животного (курица, индейка, телёнок, свинья) берётся кусочек мышечной ткани из тазобедренной части размером два-три сантиметра.

2. Плоть помещается в питательную сыворотку. Там клетки размножаются и превращаются в полноценные мышечные волокна.

Мясо из пробирки. Внешне — как настоящее. По составу и вкусу тоже. Фото © Shutterstock

— Это просто мясо, та же самая мышечная ткань, только полученная немного по-другому, — говорит создатель первого в мире бургера с искусственным мясом Марк Пост.

Не путайте искусственное мясо с растительным. Второе производится из ингредиентов растительного происхождения и имитирует вкус настоящего. Такие бургеры производит, например, американская компания Beyond Meat.

Культивирование клеток — не достижение последних лет. Учёные используют этот метод для исследований с 1900-х годов, так что у создателей искусственного мяса был фундамент для дальнейших открытий.

Почему искусственным мясом хотят заменить настоящее?

— Производство мяса из скота требует огромных ресурсов, таких как пресная вода и корм для животных, — объясняет создатель первой в мире котлеты из искусственного мяса Марк Пост.

За последние 50 лет по всему миру потребление мяса выросло более чем вдвое. К 2050 году оно должно увеличиться ещё на 70–100%, говорит фармаколог, ссылаясь на прогнозы. От этого могут возникнуть проблемы с его производством. Выведение мяса в лабораториях требует меньших ресурсов.

Согласно исследованию американского журнала Environmental Science & Technology Journal, количество потребляемой энергии уменьшится более чем в два раза, выбросы парникового газа в атмосферу снизятся в 25 раз, воды будет расходоваться меньше в 25 раз, а земли — в 100 раз.

Кроме того, этот метод оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду. С ним уменьшается количество выбросов парникового газа в атмосферу.

Директор по маркетингу и продажам 3D Bioprinting Solutions Андрей Рукавишников рассказал Лайфу, какие преимущества лаборатория видит в искусственном мясе. По его словам, оно может быть даже более натуральным, чем настоящее.

— Крафтовое мясо содержит те же микроэлементы, что и обычное. Только при его производстве исключается попадание в конечный продукт различных добавок, допустимых в традиционном фермерстве и животноводстве, — уточняет топ-менеджер.

Журналист Том Айрленд пишет , что это также пространство для пищевого извращения. Например, возможность попробовать мясо редких животных, которых не убивают ради еды. Допустим, бургер из панды.

Что такое 3D-биопечать? Её могут использовать и в медицине

3D-биопринтер. Фото © BSIP / Universal Images Group via Getty Images

3D-биопринтинг — это процесс создания объёмных моделей с клеточным строением на 3D-принтере. Прибор печатает органы несколькими слоями, поэтому с ним можно получить мышечную или жировую ткань с точной геометрической формой. Сфера применения — искусственная пища и медицина.

Планируется, что биопринтер также будет применяться для создания имплантатов для пересадки кожи или органов. На нём можно напечатать палец, ногу, лёгкое или сустав.

3D-биопринтер печатает человеческую ногу. Один слой накладывается на другой, получается трёхмерная часть тела. © YouTube / American Scientist

Лаборатория 3D Bioprinting Solutions для KFC разработает технологию трёхмерной биопечати с использованием клеток курицы и растительного сырья, которая позволит воспроизводить вкус и текстуру куриного мяса практически без участия в этом процессе животных.

Звучит и выглядит красиво. Тем не менее производители культивированного мяса испытывают проблемы, поэтому оно не выпускается на промышленной основе. Вот четыре основные сложности.

Искусственное мясо — это дорого. Представьте, что вы купили фрикадельки в "Пятёрочке" за миллион рублей

Первый в мире бургер с искусственным мясом создан в 2013 году. Это был триумф голландского фармаколога Марка Поста.

Фармаколог Марк Пост и первый бургер с искусственным мясом. Фото © Labiotech UG

Учёный задал новое направление в науке. Только есть проблема — затраты времени и ресурсов. На создание одной котлеты для бургера ушло два года и более $ 300 000.

С того времени себестоимость искусственного мяса существенно снизилась, но оно не перестало быть в разы дороже настоящего. В январе 2016 года компания Memphis Meats выпустила культивированную фрикадельку за $1000, или 71 тысячу рублей.

В стандартной упаковке в магазине, как правило, 12 фрикаделек. Представьте, что вы купите в "Пятёрочке" искусственные за 852 000 рублей.

KFC не станет исключением. Первое время наггетсы из крафтового мяса будут продаваться по премиальной цене, сообщил Лайфу топ-менеджер 3D Bioprinting Solutions Андрей Рукавишников. Лаборатория рассчитывает, что искусственное мясо уравняется с классическим по цене только в следующем десятилетии.

Искусственное мясо — это долго

Одной из задач Пост видит ускорение процесса. Для выращивания клеток в промышленных масштабах нужен высокотехнологичный резервуар, который обеспечит им идеальные условия роста.

Биореакторы для выращивания клеток мяса. Фото © Quartz Media, Inc

Самый большой биореактор — 25 000 литров. По оценкам учёного, он может воспроизвести достаточно мяса, чтобы накормить 10 000 человек. Вполне вероятно, что для работы полноценного завода понадобится резервуар гораздо больше.

Кроме того, учёный видит смысл в поощрении магазинов и ресторанов выращивать собственное мясо в меньших масштабах. Идея перспективная. В 2016 году компания SuperMeat запустила краудфандинговую кампанию по сбору $ 100 000 на разработку приборов для выращивания мяса цыплят. В итоге собрала в два раза больше, чем планировала. Эти устройства решено разместить в продуктовых магазинах, ресторанах и даже домах клиентов.

Искусственное мясо не растёт без крови животных. Ей нужна альтернатива

Питательная сыворотка, в которую помещается плоть животного для размножения клеток, состоит из сахара, аминокислот и крови животных. Последний компонент вызывает особое беспокойство у веганов, зоозащитников и лишает смысла весь процесс, потому что одна из целей выращивания мяса — перестать убивать животных. А тут нужно приносить их в жертву, чтобы создавать искусственное мясо.

Возможно, в будущем крови найдут альтернативу. Учёные уже занимаются этим.

— Мы выясняем, какие вещества в крови необходимы для роста клеток. В крови присутствуют десятки тысяч различных веществ, и для каждого типа клеток требуется несколько разных, — говорит создатель искусственного мяса Марк Пост.

Никто не определяет, где качественное искусственное мясо, а где нет

Нормативно-правовое поле ещё не готово к искусственному мясу. Об этом сообщается в научной статье юридического факультета журнала Калифорнийского университета UCLA Journal of Environmental Law and Policy.

В научной работе "Культивированное мясо: выращенная в лаборатории говядина и регулирование рынка мяса в будущем" автор Дженнифер Пенн говорит, что действующий закон не может регулировать производство искусственного мяса и нуждается в изменении. Качество натурального мяса в России определяется стандартами ГОСТа. Искусственному нужны свои параметры.

Пока искусственное мясо — не более чем перспективная идея. Но по мере развития технологий у него действительно есть шанс стать более выгодным.