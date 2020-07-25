Стало известно, какие травмы Емельяненко получил в бою с Исмаиловым

Российский боец Александр Емельяненко получил травму ноги в поединке с Магомедом Исмаиловым, который состоялся в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. Как сообщает ТАСС , спортсмен покинул отель в Сочи, слегка прихрамывая.

"Емеля, Емеля, сколько же ты газовал". Пётр Ян оценил бой Емельяненко-младшего и Исмаилова Поединок завершился досрочной и эффектной победой андердога.

После боя у Емельяненко также диагностировали перелом носа. Напомним, 24 июля Емельяненко-младший техническим нокаутом в третьем раунде проиграл восьмой бой в карьере. На его счету также 28 побед и одна ничья. В активе Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. Не исключено, что спортсмены проведут матч-реванш.