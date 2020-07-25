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В Ростовской области из роддома похитили младенца

Инцидент произошёл около трёх часов ночи.

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Фото © Pixabay

В Ростовской области неизвестный ночью похитил новорождённого мальчика из роддома МБУЗ ЦРБ Сальского района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Младенец стал настоящим чудом, когда после родов в его руке нашли противозачаточную спираль

Фото, сделанные акушером, разлетелись по соцсетям, собирая огромное количество лайков.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи. В палату родильного отделения проник неизвестный и выкрал младенца. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Они проверяют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Ранее Лайф сообщал, что арестовали жителя Чукотки, укравшего из коляски маленькую девочку.

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