В Ростовской области из роддома похитили младенца

В Ростовской области неизвестный ночью похитил новорождённого мальчика из роддома МБУЗ ЦРБ Сальского района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Младенец стал настоящим чудом, когда после родов в его руке нашли противозачаточную спираль Фото, сделанные акушером, разлетелись по соцсетям, собирая огромное количество лайков.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи. В палату родильного отделения проник неизвестный и выкрал младенца. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Они проверяют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".