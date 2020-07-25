Карбонара дома — это возможно! Готовим знаменитую пасту за одну минуту

Карбонара — одно из самых любимых традиционных итальянских блюд. Интересно, что готовить её начали в Риме, когда из США в страну завезли грудинку (бекон) и яичный порошок. Позже итальянцы стали использовать для приготовления карбонары свежие яйца и панчетту (жирный кусок свиной грудинки, вяленый в соли, специях и сушёных травах). Вот тогда она и стала легендарной!

Рецепт разлетелся по миру, но за неимением панчетты карбонару вновь стали готовить с обычной грудинкой.

Традиционно карбонару готовят с длинными спагетти. У них должна быть слегка шершавая поверхность: такие спагетти лучше удерживают соус, и блюдо получается сочнее.

Спагетти нужно отварить до состояния альденте — это степень готовности пасты, когда она остаётся слегка твёрдой внутри. Поскольку нам нужно ещё проварить спагетти в соусе пару минут, мы достаём их из кастрюли за одну минуту до конца приготовления, указанного в инструкции на упаковке. У нас в инструкции сказано "варить 12 минут" — значит, варим 11 минут.

Карбонару нужно подавать сразу же после приготовления. Тут нельзя медлить. Макароны очень быстро впитывают влагу из соуса и начинают загустевать, поэтому соус должен быть жидковатым(!) перед подачей, тогда ничего не слипнется и не свернётся.

Ну или можно добавить жирные сливки в соус, так проще сохранить нужную консистенцию. Но это уже не будет так аутентично, как если вы будете готовить карбонару только с использованием желтков и пармезана.

Желтки приготовятся от тепла очень горячих спагетти, они не будут сырыми. Именно поэтому соус для карбонары готовят заранее, чтобы успеть вовремя подмешать его к горячим спагетти.

Видео © Дарья Дворянская

Ингредиенты: Спагетти — 120 г Грудинка — 100 г Чеснок — два зубчика Масло для жарки

Для соуса: Желтки — 4 шт. Соль — 0,5 ч.л. Перец молотый — 0,5 ч.л. Пармезан тёртый — 30 г