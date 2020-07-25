В Португалии создали первую маску с покрытием, которое нейтрализует CoViD-19

В Лиссабоне специалисты Института молекулярной медицины разработали первую защитную маску, которая нейтрализует коронавирус. Об этом сообщает газета La Razón.

Отмечается, что маска многоразовая. Её разработали с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоёв. Испытания подтвердили её высокоэффективность при защите от опасного вируса.

— Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам, — отметили в институте.