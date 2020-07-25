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В Португалии создали первую маску с покрытием, которое нейтрализует CoViD-19

Её эффект сохраняется даже после 50 стирок.

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Фото © Pixabay

В Лиссабоне специалисты Института молекулярной медицины разработали первую защитную маску, которая нейтрализует коронавирус. Об этом сообщает газета La Razón.

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Отмечается, что маска многоразовая. Её разработали с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоёв. Испытания подтвердили её высокоэффективность при защите от опасного вируса.

Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам, — отметили в институте.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске пассажирка троллейбуса закатила скандал из-за требования надеть маску. Девушка отказалась это делать и устроила словесную перепалку с работниками транспорта и пассажирами, чем надолго задержала поездку. В Сеть попало видео инцидента.

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