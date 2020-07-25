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Шпаргалка для иммунитета. Что советуют врачи, чтобы избавиться от последствий коронавируса

У переболевших коронавирусом может наблюдаться дисфункция иммунитета, что провоцирует организм на новые недуги: у кого-то выпадают волосы, у кого-то скачет сахар в крови. Лайф выяснил, какие шаги нужно предпринять, чтобы восстановить здоровье.

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Фото © Shutterstock

Защитная система организма перенёсших коронавирус остаётся критически ослабленной и не восстанавливается даже спустя 11 недель после выздоровления. Временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови (лимфопения) всё чаще становится типичным симптомом, считают учёные из Института вирусологии Ухани. CoViD-19 — это многосистемное инфекционное вирусное заболевание, которое может затрагивать и эндокринную, и гормональную систему, а также повреждать различные органы. И даже если внешне заболевание будет малопроявляемым, внутренние поражения могут оказаться фатальными и приведут к новым болезням. В случае с коронавирусом дисфункция иммунитета действительно может быть длительной, но всё же она обратима.

Обычно иммунная система восстанавливается самостоятельно, но ей важно помогать, и не только медикаментозно. Чтобы ускорить этот процесс, в первую очередь необходимо придерживаться здорового образа жизни, тщательно следить за своим питанием, также здесь важны определённые физические нагрузки, — рассказывает аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Белок и витамин D

По словам эксперта, в период реабилитации важно ставить акцент на приёме белка, ведь по своей структуре иммунные клетки схожи с белками, которые после длительной борьбы с инфекцией нужно компенсировать. Больше всего белка находится в мясе, нужно употреблять легкоперевариваемое мясо рыбы или птицы. Оно усваивается гораздо быстрее и не перегружает органы пищеварения.

Фото © Getty Images

Витамин D в виде жирорастворимых витаминов играет ключевую роль в формировании иммунного ответа. Этого витамина много в рыбе и в необезжиренной молочной продукции. Если вы хотите перестраховаться перед осенним периодом, то сейчас вам необходимо больше загорать. Именно солнечные инсоляции дадут запасы витамина D на осенний период, напоминает врач.

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Как рассказали Лайфу в Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, CoViD-19 активно атакует поджелудочную железу. Со всеми вытекающими последствиями.

Как "затормозить" фиброз лёгких

После выздоровления от CoViD-19 у некоторых пациентов на 30% снижается жизненный объём лёгких. Специалисты утверждают, что это происходит из-за альвеолярных повреждений, вызываемых коронавирусом. По причине разрастания соединительных тканей в стенках альвеол у выздоровевших пациентов может развиться фиброз лёгких. В таких случаях людей начинают беспокоить одышка, постоянный сухой кашель и хроническая нехватка кислорода. Изменённые лёгочные ткани невозможно восстановить, но реально затормозить или даже остановить развитие болезни.

От коронавирусной инфекции больше всего страдает лёгочная ткань, при её поражении дефицит кислорода просто катастрофически сказывается на здоровье. В таком случае нужно обязательно больше бывать на свежем воздухе. Ведь кислород — это самый главный активатор метаболических процессов, который помогает хотя бы частично восстановить пострадавшие органы и ткани, — уточняет Марина Аплетаева.

Фото © Getty Images

Для улучшения работы лёгких и облегчения воспалительных симптомов необходимо чаще заниматься анаэробными упражнениями — это физические занятия низкой интенсивности на свежем воздухе, где кислород используется как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

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По словам доктора медицинских наук Виктора Зуева, коронавирус может незаметно поражать самые разные органы и ткани. И предсказать это практически невозможно.

Физическая активность на воздухе действительно очень важна для восстановления лёгких. Главное здесь — не перегружать свой организм, который и так ослаблен, — советует иммунолог. — Если молодым людям подойдёт езда на велосипеде, то пожилым лучше просто гулять или заниматься скандинавской ходьбой. Во время скандинавской ходьбы активно работает верхний плечевой пояс, что повышает экскурсию лёгких — движение лёгочной ткани, благодаря чему она укрепляется. Такой эффект усиливается благодаря подвижности диафрагмы и межрёберной мускулатуры.

Фото © Getty Images

Сроки восстановления иммунитета, по словам экспертов, всегда разные, это зависит от степени выраженности симптоматики, от того, как долго болел человек. При восстановлении иммунитета многое зависит от возраста и степени повреждённости организма. Тем не менее в летнее время увеличить число иммунных клеток гораздо легче, поэтому не стоит терять время, старайтесь компенсировать и восполнять иммунные клетки именно сейчас.

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