Шпаргалка для иммунитета. Что советуют врачи, чтобы избавиться от последствий коронавируса

Защитная система организма перенёсших коронавирус остаётся критически ослабленной и не восстанавливается даже спустя 11 недель после выздоровления. Временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови (лимфопения) всё чаще становится типичным симптомом, считают учёные из Института вирусологии Ухани. CoViD-19 — это многосистемное инфекционное вирусное заболевание, которое может затрагивать и эндокринную, и гормональную систему, а также повреждать различные органы. И даже если внешне заболевание будет малопроявляемым, внутренние поражения могут оказаться фатальными и приведут к новым болезням. В случае с коронавирусом дисфункция иммунитета действительно может быть длительной, но всё же она обратима.

— Обычно иммунная система восстанавливается самостоятельно, но ей важно помогать, и не только медикаментозно. Чтобы ускорить этот процесс, в первую очередь необходимо придерживаться здорового образа жизни, тщательно следить за своим питанием, также здесь важны определённые физические нагрузки, — рассказывает аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Белок и витамин D По словам эксперта, в период реабилитации важно ставить акцент на приёме белка, ведь по своей структуре иммунные клетки схожи с белками, которые после длительной борьбы с инфекцией нужно компенсировать. Больше всего белка находится в мясе, нужно употреблять легкоперевариваемое мясо рыбы или птицы. Оно усваивается гораздо быстрее и не перегружает органы пищеварения.

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Витамин D в виде жирорастворимых витаминов играет ключевую роль в формировании иммунного ответа. Этого витамина много в рыбе и в необезжиренной молочной продукции. Если вы хотите перестраховаться перед осенним периодом, то сейчас вам необходимо больше загорать. Именно солнечные инсоляции дадут запасы витамина D на осенний период, напоминает врач.

Как "затормозить" фиброз лёгких После выздоровления от CoViD-19 у некоторых пациентов на 30% снижается жизненный объём лёгких. Специалисты утверждают, что это происходит из-за альвеолярных повреждений, вызываемых коронавирусом. По причине разрастания соединительных тканей в стенках альвеол у выздоровевших пациентов может развиться фиброз лёгких. В таких случаях людей начинают беспокоить одышка, постоянный сухой кашель и хроническая нехватка кислорода. Изменённые лёгочные ткани невозможно восстановить, но реально затормозить или даже остановить развитие болезни.

— От коронавирусной инфекции больше всего страдает лёгочная ткань, при её поражении дефицит кислорода просто катастрофически сказывается на здоровье. В таком случае нужно обязательно больше бывать на свежем воздухе. Ведь кислород — это самый главный активатор метаболических процессов, который помогает хотя бы частично восстановить пострадавшие органы и ткани, — уточняет Марина Аплетаева.

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Для улучшения работы лёгких и облегчения воспалительных симптомов необходимо чаще заниматься анаэробными упражнениями — это физические занятия низкой интенсивности на свежем воздухе, где кислород используется как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

— Физическая активность на воздухе действительно очень важна для восстановления лёгких. Главное здесь — не перегружать свой организм, который и так ослаблен, — советует иммунолог. — Если молодым людям подойдёт езда на велосипеде, то пожилым лучше просто гулять или заниматься скандинавской ходьбой. Во время скандинавской ходьбы активно работает верхний плечевой пояс, что повышает экскурсию лёгких — движение лёгочной ткани, благодаря чему она укрепляется. Такой эффект усиливается благодаря подвижности диафрагмы и межрёберной мускулатуры.

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