Порномания, проститутки и измены: как узнать, что у вас сексуальная зависимость

Как увидеть грань между высокой сексуальной активностью и сексуальной зависимостью? И в какой момент это становится проблемой? Издание Daily Star поговорило об этом с психотерапевтом Миг Беннет, специализирующейся на отношениях.

Что такое сексуальная зависимость

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Первый признак секс-зависимости — непреодолимое желание удовлетворить свои сексуальные потребности, даже если это влечёт негативные последствия. Вы начинаете врать партнёру, испытывать чувство стыда и снижаете свою сексуальную активность в отношениях, но ничего не можете с собой поделать. Эксперты сравнивают это с перееданием, которое никак не связано с необходимостью насыщения.

Под угрозой могут оказаться ваши отношения с партнёром, детьми и другими членами семьи, а также ваша карьера, банковский счёт и здоровье. Это похоже на наркозависимость Миг Беннет Психотерапевт

Проститутки

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Первый признак проблемы — регулярное планирование встреч с девушками лёгкого поведения. Причём, как правило, секс с ними разочаровывает. Большее удовольствие доставляет сам процесс выбора партнёрши на вечер.

Порно

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Хотя эксперты сходятся во мнении, что в просмотре порно нет ничего плохого, проблемы возникают, когда увлечение откровенным контентом становится навязчивым. Согласно статистике, более половины молодых британцев смотрят видео c пометкой "18+", причём о своей зависимости от этих роликов сообщают даже 12-летние дети.

Приведу пример Тедди. Он начал смотреть порно в 11 лет. Сейчас ему 20 и он заходит на порносайты по шесть раз в день. У него возникают проблемы с эрекцией во время секса со своей девушкой. Чтобы компенсировать неудачи в постели, он снова смотрит порно: так и возникает цикл зависимости Миг Беннет Психотерапевт

Измены

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Не все изменщики страдают от секс-зависимости, но порой именно этим объясняется тяга к приключениям "на стороне". Как правило, они знакомятся на специальных сайтах, изображая из себя свободных, уверенных в себе людей.

Приведу пример Сэма. Он женат, но часто посещает сайты для знакомств. Во время встреч с другими женщинами его переполняет чувство страха, он даёт себе слово, что больше никогда не будет этого делать. Он любит свою жену, но недавно снова сорвался Миг Беннет Психотерапевт

Что делать

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Это зависит от того, у кого вы обнаружили сексуальную зависимость: у себя или у партнёра. Если речь идёт о партнёре, обычно всё начинается с подозрений в измене. Когда ситуация прояснится, главное — не обвинять себя в случившемся. Лучше сразу обратиться за профессиональной помощью — к психологу или в группу поддержки наподобие "Анонимных алкоголиков".

Последствия

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