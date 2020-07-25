Бодибилдерша, которая проиграла борьбу с раком, выложила трогательный пост после своей смерти

39-летняя бодибилдерша Джемма Сиссон из Западного Йоркшира, Великобритания, ни разу не проигрывала ни одного соревнования, но в самой главной битве своей жизни ей победить не удалось. Рак, поразивший позвоночник, у женщины обнаружили ещё в 2018 году, но после терапии и операции ей стало лучше. Врачи успокоили Джемму, сказав, что теперь всё хорошо. Но если бы они сделали повторное сканирование, то их ждал бы неприятный сюрприз, пишет The Metro.

Фото © Facebook / Gemma Sisson

После этого Джемма на личном примере пыталась показать людям, что не надо бояться стоять на своём и требовать ещё одно обследование. Болезнь сильно изменила спортсменку. От химиотерапии у неё не выпадали волосы, но вес резко скакнул вверх. А из-за повреждённого позвоночника Джемма даже не могла толком заниматься. Последние недели она провела в хосписе, где и умерла в объятиях мужа Рика, с которым провела 16 лет. И только пару месяцев — в браке.

Фото © Facebook / Gemma Sisson

Джемма хотела попрощаться со всеми, поэтому заранее подготовила публикацию, которая появилась на её страницах в "Фейсбуке" и "Инстаграме". "Если вы видите этот пост, значит, я всё же умерла после слишком долгих недель борьбы", — так начала своё обращение женщина. Она поблагодарила всех, кто её поддерживал, и пожелала им сил. Бодибилдерша призналась, что ей хотелось подольше оставаться со своими близкими, но не хотелось жить в том виде, в каком её оставил рак.

Фото © Facebook / Gemma Sisson