Бодибилдерша, которая проиграла борьбу с раком, выложила трогательный пост после своей смерти

39-летняя бодибилдерша Джемма Сиссон из Западного Йоркшира, Великобритания, ни разу не проигрывала ни одного соревнования, но в самой главной битве своей жизни ей победить не удалось. Рак, поразивший позвоночник, у женщины обнаружили ещё в 2018 году, но после терапии и операции ей стало лучше. Врачи успокоили Джемму, сказав, что теперь всё хорошо. Но если бы они сделали повторное сканирование, то их ждал бы неприятный сюрприз, пишет The Metro.
После этого Джемма на личном примере пыталась показать людям, что не надо бояться стоять на своём и требовать ещё одно обследование. Болезнь сильно изменила спортсменку. От химиотерапии у неё не выпадали волосы, но вес резко скакнул вверх. А из-за повреждённого позвоночника Джемма даже не могла толком заниматься. Последние недели она провела в хосписе, где и умерла в объятиях мужа Рика, с которым провела 16 лет. И только пару месяцев — в браке.
Джемма хотела попрощаться со всеми, поэтому заранее подготовила публикацию, которая появилась на её страницах в "Фейсбуке" и "Инстаграме". "Если вы видите этот пост, значит, я всё же умерла после слишком долгих недель борьбы", — так начала своё обращение женщина. Она поблагодарила всех, кто её поддерживал, и пожелала им сил. Бодибилдерша призналась, что ей хотелось подольше оставаться со своими близкими, но не хотелось жить в том виде, в каком её оставил рак.
Я надеюсь, что моя история о повторном сканировании сможет вам помочь. Если я смогу спасти хоть одного человека, я буду глубоко счастлива. Хочу сообщить своим близким, что все страдания и боль наконец-то прекратились и я теперь покоюсь с миром. Помните, это может случиться с каждым, а жизнь слишком коротка. Вы не знаете, что ждёт вас за углом. Увидимся на том свете, мои любимые засранцы!
Джемма Сиссон