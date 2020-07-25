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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Преступница была задержана, вреда малышу она не причинила.

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Фото © Телеграм-канал "Ростов № 1"

Похищенного из роддома в городе Сальске Ростовской области новорождённого мальчика нашли в Калмыкии. Об этом сообщили в ростовском СУ СК РФ.

...установлено местонахождение ребёнка и подозреваемой в совершении его похищения женщины. В ближайшее время ребёнок будет передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении ведомства.

Похищение младенца из роддома в Ростовской области попало на видео. Лайф узнал подробности

Мать украденного ребёнка видела предполагаемую преступницу и даже разговаривала с ней.

Отмечается, что, по предварительным данным, 25 июля 40-летняя жительница Калмыкии сама проникла в родильное отделение, похитила ребёнка и увезла его к себе домой. Дело передано в отдел, который занимается особо важными случаями.

Как уже сообщал Лайф, неизвестная женщина выкрала новорождённого мальчика из палаты роддома в Сальске 25 июля 2020 года примерно в три часа ночи. Как выяснилось теперь, проживает она в селе Яшалт.

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