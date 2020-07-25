Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Похищенного из роддома в городе Сальске Ростовской области новорождённого мальчика нашли в Калмыкии. Об этом сообщили в ростовском СУ СК РФ.

— ...установлено местонахождение ребёнка и подозреваемой в совершении его похищения женщины. В ближайшее время ребёнок будет передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по предварительным данным, 25 июля 40-летняя жительница Калмыкии сама проникла в родильное отделение, похитила ребёнка и увезла его к себе домой. Дело передано в отдел, который занимается особо важными случаями.