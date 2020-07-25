Похищение младенца из роддома в Ростовской области попало на видео. Лайф узнал подробности

— Незадолго до этого женщина стучала в окно и просила позвать сестру. Говорила, что она только что родила. Я сходила, посмотрела по палатам, но такой не нашла. А потом я её же встретила уже прямо в палате. Посмотрела ей в глаза и оторваться от них не смогла. Я спросила: "Как вы тут оказались?" Она промолчала. Я сказала, что сестру так и не нашла, а она: "Как не нашла?" — рассказала мать о загадочной незнакомке Лайфу.