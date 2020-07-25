Похищение младенца из роддома в Ростовской области попало на видео. Лайф узнал подробности

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Появилось видео похищения грудного младенца из роддома в городе Сальске Ростовской области. На кадрах видно, что злоумышленница уходит с большим пакетом, в котором лежит новорождённый мальчик. Женщина подходит под описание матери, которая видела подозреваемую.
— Незадолго до этого женщина стучала в окно и просила позвать сестру. Говорила, что она только что родила. Я сходила, посмотрела по палатам, но такой не нашла. А потом я её же встретила уже прямо в палате. Посмотрела ей в глаза и оторваться от них не смогла. Я спросила: "Как вы тут оказались?" Она промолчала. Я сказала, что сестру так и не нашла, а она: "Как не нашла?" — рассказала мать о загадочной незнакомке Лайфу.
Затем женщина спросила роженицу, куда она идёт. Та ответила, что в туалет. Потом, по рассказу матери похищенного малыша, произошло нечто странное. Собеседница сказала ей идти по своим делам, и она послушно ушла, оставив женщину в палате одну. Уже в туалете роженица "очнулась" и поспешила в палату. Однако незнакомки там не оказалось. Мать предполагает, что та могла её загипнотизировать, но оперативники в эту версию не верят.
Ранее Лайф сообщал, что арестовали жителя Чукотки, укравшего из коляски маленькую девочку.