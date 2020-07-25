Патриарх Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря продать дорогой Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мыскину) продать дорогостоящий Mercedes Benz S-класса. Об этом сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своём телеграм-канале. Предстоятель Русской церкви призвал использовать пожертвования на монастырь в благотворительных целях.

— Патриарх напомнил о своём благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители, — добавил Легойда.

Ранее в СМИ появилась информация, что игуменья Феофания купила на своё имя "мерседес" стоимостью 9,5 миллиона рублей. Покровский монастырь, настоятельницей которого она является, подчиняется напрямую патриарху. В обители хранятся мощи блаженной старицы Матроны, особенно почитаемой многими верующими.