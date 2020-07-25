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Патриарх Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря продать дорогой Mercedes

Глава РПЦ призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями.

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Фото © Patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мыскину) продать дорогостоящий Mercedes Benz S-класса. Об этом сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в своём телеграм-канале. Предстоятель Русской церкви призвал использовать пожертвования на монастырь в благотворительных целях.

Схимонах Сергий проигнорировал решение патриарха Кирилла о лишении его сана

Ранее Екатеринбургская епархия запретила его в служении и лишила права ношения наперсного креста.

Патриарх напомнил о своём благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители, — добавил Легойда.

Ранее в СМИ появилась информация, что игуменья Феофания купила на своё имя "мерседес" стоимостью 9,5 миллиона рублей. Покровский монастырь, настоятельницей которого она является, подчиняется напрямую патриарху. В обители хранятся мощи блаженной старицы Матроны, особенно почитаемой многими верующими.

Ранее патриарх Кирилл лишил сана скандального схиигумена Сергия.

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