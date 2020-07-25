Экс-жена Элтона Джона решила отсудить у него $3,8 млн за болтливость

Бывшая жена британского певца Элтона Джона намерена через суд получить компенсацию в размере более 3,8 миллиона долларов за то, что музыкант якобы нарушил бракоразводное соглашение, которое пара заключила в 1988 году.

Как отмечает The Daily Telegraph, по мнению Ренаты Блауэл, в недавно вышедшем автобиографичном фильме о певце "Рокетмен" было рассказано слишком много об их супружеской жизни. Когда Элтон Джон и Блауэл разводились, они заключили обязательство не обсуждать свой брак публично и не разглашать причины развода. Адвокаты женщины считают, что музыкант "неоднократно злостно нарушал" это соглашение. По их словам, Блауэл в первую очередь хочет добиться судебного постановления о защите частной жизни. А материальная компенсация для неё имеет вторичное значение.

— В результате этих действий оказалось попрано право [Блауэл] на частную и независимую жизнь. Она сама и этот брак стали предметом обсуждения и пристального интереса со стороны прессы, — отмечается в заявлении, которое было подано в суд.

Элтон Джон и Блауэл поженились в 1984 году в Австралии. В своей книге Me ("Я") музыкант признался, что сделал предложение будущей жене, когда был пьян. Но позже стал буквально одержим идеей о свадьбе. Певец, в середине 80-х годов боровшийся с алкогольной и наркозависимостью, надеялся, что брак решит все его проблемы и сделает его счастливым. Но эти надежды не оправдались.

Для Блауэл развод обернулся тяжёлым расстройством психики, симптомы которого якобы вернулись после выхода в свет "Рокетмена". Женщина утверждает, что фрагменты об истории их отношений с музыкантом включили в книгу и фильм без её согласия.