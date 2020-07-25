Тотальный диктант этой осенью может пройти только в онлайн-формате

Акция "Тотальный диктант", которую в этом году перенесли из-за коронавируса и планируют провести 17 октября, может состояться только в онлайн-формате. Об этом сообщил главный редактор сайта "Грамота.ру", председатель филологического совета акции Владимир Пахомов.

— В худшем случае диктант пройдёт только в онлайн-формате, но мы очень надеемся, пусть с разными ограничениями, с возможностью меньше человек на площадке, с дистанцией между ними, что удастся его провести и офлайн, потому что для многих очень важно прийти в аудиторию, взять ручку, бланк и написать текст, — рассказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Пахомов отметил, что в этом году у участников акции было больше времени на подготовку. Необходимые курсы прошли полностью в онлайн-формате в марте и апреле, организаторы также провели несколько бонусных занятий. Кроме того, перед акцией курсы для подготовки к диктанту можно будет пройти вновь, пока только в Сети.