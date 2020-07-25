Российский генерал объяснил, почему спутники-инспекторы нельзя считать оружием

Спутники-инспекторы, которые способны приближаться к другим аппаратам и изучать их работу, нельзя считать оружием. Об этом заявил экс-начальник четвёртого Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Так он прокомментировал озвученные ранее опасения США и Великобритании, что испытание такого спутника якобы может являться развёртыванием оружия в космосе.

— Изучение спутником-инспектором того, что происходит с другим спутником, что он излучает, — это ещё не оружие. Что касается заявления британцев о запуске нашим спутником какого-то снаряда, то это не похоже на правду, это какая-то фантазия, — приводит "Интерфакс" слова Дворкина.

Он отметил, что спутники-инспекторы не запрещены никакими международными соглашениями.

К тому же куда более серьёзными средствами против спутников являются системы противоракетной обороны, которые работают с земли.