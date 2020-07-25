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Составлен рейтинг самых дешёвых перелётов по России для отдыха

Курортные черноморские города его не возглавляют.

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Аналитики создали рейтинг российских туристических направлений, куда наиболее выгодно будет отправиться в этом августе. Исследование проводил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, а его результаты есть в распоряжении RT.

Отмечается, что при составлении списка учитывались средние минимальные цены на перелёты из всех городов страны в последнем месяце лета 2020 года. Так, выгоднее всего отправиться в Москву. Цена на билет в этом направлении начинается от 850 рублей в один конец.

Чуть дороже будет стоить перелёт в Астрахань и Волгоград — 930 рублей, а отправиться в Барнаул на самолёте можно за 1070 рублей. Цена на авиабилет в Пермь, Нижний Новгород, Тюмень и Омск составила около 1300 рублей.

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Ранее стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

Среди курортных направлений дешевле всего обойдётся перелёт в Минеральные Воды — 1300 рублей. А за билет в Краснодар придётся отдать около 1600 рублей, в Симферополь — 2000 рублей. Чуть дороже путешественники могут слетать в Анапу и Геленджик (2200 и 2900 рублей соответственно).

Ранее Лайф рассказывал, что Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение. Первые страны, куда можно будет отправиться, — Великобритания, Турция и Танзания.

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