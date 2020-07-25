Как тебе такое, Илон Маск? Россиянам рассказали о запретах на необычные имена

Российские загсы могут отказать в государственной регистрации имени, если оно не соответствует ряду требований. О критериях, которым должно соответствовать выбранное имя, рассказали в пресс-службе Минюста.
— В практике работы загсов имеют место отказы в государственной регистрации рождения и государственной регистрации перемены имени в случаях, когда такие имена противоречат традициям русской ономастики, — сообщили ТАСС в Минюсте.
То есть не будут зарегистрированы имена-аббревиатуры, а также имена, не соответствующие полу ребёнка и содержащие цифры, числительные, знаки. Недопустимо и использование бранных слов, титулов, рангов или должностей при наречении малыша или изменении собственного имени.
В Британии пара отвоевала право назвать сына ЛюциферомРодители объяснили, что они не религиозны и такое имя выбрали отнюдь не из-за устоявшейся ассоциации с сатаной.
Отметим, что в США родители менее ограничены в выборе имени для своего малыша. Так, основатель SpaceX Илон Маск и канадская певица Граймс выбрали для своего новорождённого сына в качестве имени сочетание эльфийской аббревиатуры с названием самолёта и математической переменной. Родители желали добавить в имя ещё и арабские цифры, но из-за законов Калифорнии были вынуждены заменить их на римские.