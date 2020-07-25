Как тебе такое, Илон Маск? Россиянам рассказали о запретах на необычные имена

Российские загсы могут отказать в государственной регистрации имени, если оно не соответствует ряду требований. О критериях, которым должно соответствовать выбранное имя, рассказали в пресс-службе Минюста.

— В практике работы загсов имеют место отказы в государственной регистрации рождения и государственной регистрации перемены имени в случаях, когда такие имена противоречат традициям русской ономастики, — сообщили ТАСС в Минюсте.

То есть не будут зарегистрированы имена-аббревиатуры, а также имена, не соответствующие полу ребёнка и содержащие цифры, числительные, знаки. Недопустимо и использование бранных слов, титулов, рангов или должностей при наречении малыша или изменении собственного имени.