Эксперты рассказали, когда чаще всего болеют домашние животные

В летний период домашние животные болеют на 73% чаще, чем в другое время года, так как многие хозяева вывозят своих любимцев на дачу. Такие данные обнародовали "Сбербанк Страхование" и ветеринарный сервис "Кот и пёс", проанализировав статистику обращений за март и июнь этого года.

Эксперты объясняют это тем, что питомцы на дачах чувствуют себя свободнее. А значит, растёт риск, что они, например, получат какие-то травмы или столкнутся с укусами клещей. Примечательно, что собакам чаще требуется помощь ветеринаров, чем кошкам. На первых приходится 46% запросов, на вторых — 38%.

— В июне 2020 года количество обращений к ветеринарам выросло на 73% по сравнению с мартом. В целом за год количество визитов к ветеринарам выросло почти в два раза, — отметили в страховой компании.

Больше всего запросов по поводу проблем животных поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, отмечают в "Сбербанк Страховании". В топ-10 этого рейтинга также входят Краснодарский край, Тверская, Калужская, Ивановская, Челябинская, Воронежская и Омская области.