"Был неправ". Житель Кемерова пожалел о загрузке фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"

Следственный комитет РФ показал видео визита к Дмитрию Бородаенко из Кемерова и Максиму Гусева из Перми, которые разместили на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" фотографии нацистов. После упрёка со стороны стражей порядка кузбассовец признал, что был неправ.
Бородаенко не стал отрицать, что в мае загрузил портрет Адольфа Гитлера в "Банк памяти" для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Внятно объяснить, зачем разместил фото лидера Третьего рейха, он следователям не смог. Лишь сказал, что "был неправ".
В ходе обысков и у Бородаенко, и у Гусева изъяли жёсткие диски и другие улики по уголовным делам. После этого их доставили на допрос.
СКР завёл два новых дела о размещении фото нацистов на ресурсах "Бессмертного полка"Фигурантами дел стали Дмитрий Бородаенко из Кемерова и Максим Гусев из Перми. Молодых людей объединяет восхищение "творчеством" Навального.
Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса акцию "Бессмертный полк" было решено перенести онлайн. В ней приняло участие более трёх миллионов человек. Но нашлись и те, кто попытался устроить провокации. Они загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.