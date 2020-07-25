"Был неправ". Житель Кемерова пожалел о загрузке фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"

Следственный комитет РФ показал видео визита к Дмитрию Бородаенко из Кемерова и Максиму Гусева из Перми, которые разместили на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" фотографии нацистов. После упрёка со стороны стражей порядка кузбассовец признал, что был неправ.

Бородаенко не стал отрицать, что в мае загрузил портрет Адольфа Гитлера в "Банк памяти" для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Внятно объяснить, зачем разместил фото лидера Третьего рейха, он следователям не смог. Лишь сказал, что "был неправ".

В ходе обысков и у Бородаенко, и у Гусева изъяли жёсткие диски и другие улики по уголовным делам. После этого их доставили на допрос.