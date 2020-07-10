Сеть Пентагона. Истинное предназначение спутников Starlink Илона Маска

Лёгкие и дешёвые спутники, которые не так просто сбить, — как раз то, о чём давно мечтает американская армия.

Полюбопытствуем, что имеется в комплекте. Во-первых, уникальный ионный двигатель на криптоне. В SpaceX не без гордости отмечают, что на этом газе на сегодняшний день ничто больше не летает. Во-вторых, единственная солнечная панель. И в-третьих. Сразу четыре фазированные антенные решётки. А что это такое? Это такой радар, которым оснащён, например, российский Су-57 — истребитель пятого поколения. Точнее — это даже целый кластер из множества маленьких радаров, и у каждого есть свой приёмник и свой передатчик. Они могут одновременно обозревать пространство, искать и находить цели, уводить от помех и создавать помехи кому-нибудь другому.

Кстати, такая же антенна была у самолёта-"призрака", обстрелявшего "тропу Хо Ши Мина" во время войны во Вьетнаме. Это был — и есть — Lockheed AC-130 Spectre — летающая батарея поддержки сухопутных войск на поле боя. В его послужном списке значатся также война в Персидском заливе и бой под Хашамом — крупное боестолкновение во время гражданской войны в Сирии.

Lockheed AC-130 Spectre. Фото: Википедия

Так вот на этом самом "призраке" не далее как в ноябре-декабре 2019 года тестировали систему Starlink. И не на нём одном. Той же прошлой осенью военные остались довольны скоростью загрузки данных через спутники SpaceX на борту военно-транспортного самолёта C-12J Huron — 610 мегабит в секунду. В ВВС США отметили, что это значительно лучше, чем тот Интернет, который у них есть сейчас.

Beechcraft C-12J Huron. Фото © Wikipedia

И тут появляется Илон Маск и обещает за десять миллиардов предоставить 12, а то и 20 ТЫСЯЧ небольших спутников с большими возможностями. Ничего удивительного, что он оказался как нельзя более кстати: армия США буквально умоляет коммерческих провайдеров помочь им с быстрой, недорогой и круглосуточной связью — и не только для слежки и разведки, а в первую очередь — для бойцов в полевых условиях.

Сотрудничество SpaceX с военными — совершенно официальное, происходит в рамках программы исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США Global Lightening. Более того, в декабре 2019 года управление стратегического развития и экспериментов ВВС заключило контракт со SpaceX на 28 миллионов долларов на тестирование спутников Starlink в военных целях. А в мае компания подписала с американской армией соглашение о совместных исследованиях и разработках.

Взаимодействие рассчитано на три года. За это время предстоит выяснить в числе прочего, какое наземное оборудование понадобится для полноценной работы системы.

Этот вопрос уже решается: работающая на оборону технологическая компания L3Harris заключила контракт на доработку военных наземных терминалов связи, чтобы обеспечить их совместимостью не только со Starlink, но и с Telesat и O3B: военные добиваются возможности подключаться к разным провайдерам.

Это ещё не всё. Илон Маск вдохновил знаменитое управление Пентагона — DARPA — то самое, которое основали после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. И которое создавало первую в мире компьютерную сеть ARPANET — будущий интернет. Теперь ведомство запустило проект Blackjack — "Чёрный валет", который уже окрестили военной версией "Старлинка". Идея в том, чтобы поймать планету в сеть коммерческих спутников Министерства обороны США. Эта сеть пока что представляется далеко не такой плотной, как предложенная Маском: к 2022 году намечено запустить около 20 аппаратов. Зато у Блэкджека есть другой козырь — возможность связи между спутниками: у Starlink такого пока что нет, можно передавать данные только на Землю.

В любом случае, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, развёртывание на орбите армии спутников Starlink —одна из попыток той самой милитаризации космоса, по поводу которой российская сторона не раз высказывала беспокойство и неодобрение. 12 тысяч спутников связи могут однажды обернуться 48 тысячами радаров, считает он.

Я думаю, что "халявный" интернет был прикрытием, сами понимаете, бесплатный сыр только в мышеловке. Для России это тревожная ситуация, а для мира — опасная Алексей Леонков Военный эксперт

По словам специалиста, спутники SpaceX способны воздействовать на другие космические аппараты с помощью миллиметровых волн и выводить их из строя. А это значит, что в один прекрасный момент может оказаться, что Starlink — наше всё.

Представьте, что кто-то вывел на орбиту 12 тысяч спутников и они воздействовали кратковременно на все спутники конкурентов, которые осыпались и перестали работать, то есть не отвечают ни на какие сигналы. Соответственно, спутниковая связь и сигнал присутствуют только у этих спутников. Поэтому вы получаете такого естественного монополиста, и без него у вас ничего работать не будет Алексей Леонков Военный эксперт

По мере разрастания сети Starlink всё более актуальными для России становятся спутники-инспекторы, которые следят за порядком в отечественной орбитальной группировке, уверен Леонков. Кроме того, он не исключил, что в какой-то момент придётся искать и управу на Starlink.

Возможность блокировать их сигналы, конечно, существует. Американские специалисты не раз писали, что основной опасностью для таких спутниковых систем являются комплексы РЭП (радиоэлектронного подавления. — Прим. Лайфа) российского производства Алексей Леонков Военный эксперт

Эксперт считает вполне вероятным и самый "пиковый" случай — акт агрессии со стороны США при помощи спутников SpaceX.

У нас, в принципе, есть такое оружие — противоракетное, которое использует в качестве головной боевой части термоядерные боеголовки. Так вот, подрыв такой ядерной боеголовки на высоте уничтожает подобные аппараты, а в более дальнем радиусе действия за счёт распространения электромагнитного излучения выводит из строя всю электронную начинку таких аппаратов. Воздействие таких термоядерных боеголовок может всю эту систему во всяком случае очень серьёзно повредить, и никакие ракеты Илона Маска в этом деле не помогут Алексей Леонков Военный эксперт

А между тем на июль 2020 года в США намечены новые испытания боевых возможностей Starlink — на этот раз на самолёте-заправщике KC-135 Stratotanker. Его изначально создавали для заправки бомбардировщиков типа В-52. Но функции крылатой машины этим не ограничиваются: это полноценный воздушный командный пункт на случай уничтожения наземного.