OneWeb двойного назначения: Почему британские спутники давно не нравятся спецслужбам В Российской академии космонавтики объяснили, почему цели и перспективы этой спутниковой системы были сомнительными задолго до событий на Украине. 13 марта, 21:40 Обложка © ТАСС

Снятие ракеты "Союз" с 36 британскими спутниками OneWeb со стартового стола — апофеоз, а по мнению многих экспертов, финал истории, которая была непростой с самого начала. Напомним, "Роскосмос" потребовал от британской стороны гарантий неиспользования аппаратов в военных целях, не получил их в назначенный срок и поэтому отказался запускать эти спутники на ракетах "Союз". Сейчас на орбите более 300 спутников OneWeb, в итоге их должно было стать вдвое больше.

В ФСБ всегда подозревали, что это будущие спутники-разведчики, и именно поэтому российская сторона упорно отказывалась предоставлять OneWeb частоты для вещания. А когда после банкротства компании в 2020 году её спасло правительство Великобритании (теперь оно главный акционер OneWeb), подозрения в скрытых стратегических целях спутниковой системы только укрепились.

Действительно ли OneWeb создаёт угрозу национальной безопасности? И что теперь ждёт компанию? Своим мнением об этом с Лайфом поделился член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Андрей Ионин Кандидат технических наук, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика"

Кому нужна была система OneWeb

Безусловно, как и большинство космических систем, систем космического интернета, система OneWeb — двойного назначения, она может использоваться как гражданскими потребителями, так и военными.

При этом понятно, что для обычных потребителей в городах нет особой необходимости использовать спутниковый интернет, у них есть наземная связь и мобильные сети. Но где-то далеко от городов, в горах, в пустыне, в океане, в воздухе, как раз находятся военные потребители, и для них такая система, когда ты можешь общаться из любой точки мира, — это очень эффективное решение.

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В отличие от системы Starlink, которую разворачивает SpaceX Илона Маска и за которой стоят частные инвесторы, акционером системы OneWeb после её банкротства полтора года назад стал британский государственный фонд. Эта государственная система, и она двойного назначения, поэтому то, что она будет использована британскими военными и военными дружественных Британии стран, не вызывает никаких сомнений, это понятно.

Поэтому, когда господин Рогозин попросил OneWeb подтвердить, что система не будет использоваться в военных целях, и вывести британское правительство из состава акционеров, было понятно, что эти требования не будут выполнены. Но господин Рогозин обязан был это сказать с учётом всей нынешней обстановки.

OneWeb не будет?

У OneWeb большая проблема, им надо разворачивать группировку, а не на чем. Найти другой носитель и адаптировать под него спутники OneWeb — на это нужно минимум два года. Если делать ракету с нуля, на это нужно почти два с половиной года. Можно, конечно, обратиться к Маску, но, опять же, адаптация спутников под его ракеты тоже займёт продолжительное время.

Компания OneWeb находится на начальном этапе развёртывания, у неё сейчас на орбите около трёх сотен спутников, этого недостаточно для предоставления массовых гражданских услуг. Им надо было быстро разворачивать спутники, потому что Маск разворачивает их очень быстро. Шансов нет, на мой взгляд.

Я думаю, что систему OneWeb ждёт ещё одно банкротство, второе и окончательное. У неё уже просто нет времени. Ей нужно бежать быстрее Маска, а у неё отобрали обувь и посадили в штрафную зону. Я и до этих событий не верил в OneWeb, а сейчас тем более. Британское правительство потеряет около полутора миллиардов фунтов на этом деле. Пустячок, а приятно.

OneWeb vs Starlink

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Маск делает свои спутники сам, а OneWeb заказывает их у компании Airbus, то есть у неё чужой производитель. Любая кооперация — это время. Маск — бизнесмен от бога, а там государственный инвестор, который ничего не понимает на рынке. В этом колоссальная проблема, и с этим было связано первое банкротство OneWeb.

У Маска головной заказчик спутников Starlink — компания Google, которая очень хорошо понимает, как зарабатывать в Интернете. У OneWeb на первом этапе были инвесторы, которые хотели заработать на хайпе космическом: CocaCola, Wallmart. Они просто хотели вложить деньги, но ничего не понимали в оказании массовых интернет-услуг. И после банкротства ситуация не изменилась, поэтому я не думаю, что британское правительство много понимает в Интернете.

Когда после банкротства OneWeb обсуждали, кто её купит, одним из претендентов была компания Amazon Джеффа Безоса. О Facebook были разговоры. Но Безос принял решение создавать собственную систему, и он отказался. Поэтому пришли такие инвесторы, которые тоже ничего не понимают. У них, наверное, есть какие-то политические цели, но они ничего не смыслят ни в массовых услугах, ни в Интернете.

У меня есть предположение, какие цели преследовало британское правительство: что после Брексита они ищут своё новое место в мире и, возможно, пытаются возродить Британскую империю. И это было одним из механизмов её воссоздания, потому что такие системы являются основой цифровой экономики, за которой будущее. Но им — скорее в цирк, чем заниматься делом королевы Виктории или Уинстона Черчилля.

"России нужна своя спутниковая система"

У каждой суверенной страны должна быть своя такая система, но в одиночку создавать её достаточно сложно. Нужны партнёры, и они должны быть надёжные, и такой партнёр для России очевиден: это Китай, Индия. В принципе, есть решение о том, чтобы создать совместную систему и при этом не поставить себя в зависимость. Я считаю, что сейчас надо очень быстро переходить к созданию совместной системы — либо российско-китайской, либо в более широком формате стран БРИКС. Надо принимать политическое решение, а сейчас, я считаю, время политических решений. Насколько я понимаю, китайцы готовы, проблема была в нас. Сейчас я думаю, что такое решение будет принято в ближайшее время.

Каковы перспективы OneWeb? Никаких Будут запускать на других носителях

Авторы Адель Романенкова