"Вы тут цирк устроили". В Петербурге задержали массовку Гоши Куценко в милицейской форме

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Знаменитый актёр и режиссёр Гоша Куценко на время лишился массовки в милицейской форме во время съёмок сцены на Английской набережной в Санкт-Петербурге. По его словам, артистов задержали настоящие стражи порядка со словами "вы тут цирк устроили".
– У нас на съёмке милицейское кино и массовка в форме милиции вышла на Английскую набережную. Подъехали люди в штатском и всех увезли. [Актёра Андрея] Федорцова в форме подполковника везли под плащ-палаткой, — сквозь смех рассказал Куценко в "Инстаграме".
Один из членов съёмочной группы добавил, что актёрам массовки при задержании заявили, что они "тут цирк устроили". Самого актёра в отделение доставлять не стали.
Женатый Куценко заманивал в отель молодую блогершу, которая сделала из этого разоблачающее видеоНедавно тикток-блогерша aliin.b в своём профиле опубликовала видео, которое за несколько дней посмотрело больше миллиона человек. Неудивительно, ведь в ролике девушка рассказала весьма не приятную историю, связанную с известным в России актёром.
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