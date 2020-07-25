"Вы тут цирк устроили". В Петербурге задержали массовку Гоши Куценко в милицейской форме

Женатый Куценко заманивал в отель молодую блогершу, которая сделала из этого разоблачающее видео Недавно тикток-блогерша aliin.b в своём профиле опубликовала видео, которое за несколько дней посмотрело больше миллиона человек. Неудивительно, ведь в ролике девушка рассказала весьма не приятную историю, связанную с известным в России актёром.