Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Женатый Куценко заманивал в отель молодую блогершу, которая сделала из этого разоблачающее видео

Недавно тикток-блогерша aliin.b в своём профиле опубликовала видео, которое за несколько дней посмотрело больше миллиона человек. Неудивительно, ведь в ролике девушка рассказала весьма не приятную историю, связанную с известным в России актёром.

3161

Фото © Instagram / goshakutsenko

В вирусном видео Алина рассказала, что на днях ей предложил встретиться известный актёр, ему "50 лет, у которого есть жена и трое детей". И не где-то в кафе, а в отеле. Некоторые формулировки, о которых рассказала девушка, вообще могут смутить любого, что уж говорить о молодой девушке. Особенно неприятно становится, когда знаешь, что речь идёт о Гоше Куценко, который за свою карьеру сумел заработать хороший имидж. Лучше об этом услышать из первых рук.

Я так понимаю, у этого актёра были у меня какие-то планы, потому что после этого [отказа] он начал жёстко манипулировать в течение четырёх следующих часов: "А ты точно не хочешь к нам?", "Тут так весело, мы тебя все ждём", но самым мерзким оказалось сообщение: "Тут так вкусно"

aliin.b

Видео © TikTok / aliin.b

Когда видео завирусилось, Алина выложила вторую часть, в котором рассказала, кто именно её пригласил "на полчасика". Также девушка отметила, что никакого прямого предложения на секс она не получала, а даже напротив — Куценко упомянул, что он приглашал девушку не в номер, а просто в отель, чтобы "спокойно посидеть".

Фото © Instagram / goshakutsenko

Также Алина отметила, что попросила разрешения у Куценко на то, чтобы рассказать общественности об инциденте. И, судя по скриншоту переписки, он дал на это согласие. Но даже если учесть, что актёру нечего скрывать и он действительно хотел "просто посидеть", то ситуация всё равно весьма странная. Остаётся вопрос, зачем Гоше встречи с малознакомыми девушками, когда у него есть жена-модель Ирина Скриниченко, с которой он в браке с 2012 года.

Муж узнал об изменах жены благодаря одному гаджету, который стоит практически в каждом доме

Недавно пользователь "Реддита" поделился лайфхаком, который поможет вывести неверных партнёров на чистую воду. Для этого не понадобятся ни услуги частного сыщика, ни прослушка дома. Из техники — только Wi-Fi-роутер, который и так у всех есть.

Выбор редакции

Loading...