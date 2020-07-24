Женатый Куценко заманивал в отель молодую блогершу, которая сделала из этого разоблачающее видео

В вирусном видео Алина рассказала, что на днях ей предложил встретиться известный актёр, ему "50 лет, у которого есть жена и трое детей". И не где-то в кафе, а в отеле. Некоторые формулировки, о которых рассказала девушка, вообще могут смутить любого, что уж говорить о молодой девушке. Особенно неприятно становится, когда знаешь, что речь идёт о Гоше Куценко, который за свою карьеру сумел заработать хороший имидж. Лучше об этом услышать из первых рук.

Я так понимаю, у этого актёра были у меня какие-то планы, потому что после этого [отказа] он начал жёстко манипулировать в течение четырёх следующих часов: "А ты точно не хочешь к нам?", "Тут так весело, мы тебя все ждём", но самым мерзким оказалось сообщение: "Тут так вкусно" aliin.b

Видео © TikTok / aliin.b

Когда видео завирусилось, Алина выложила вторую часть, в котором рассказала, кто именно её пригласил "на полчасика". Также девушка отметила, что никакого прямого предложения на секс она не получала, а даже напротив — Куценко упомянул, что он приглашал девушку не в номер, а просто в отель, чтобы "спокойно посидеть".

Фото © Instagram / goshakutsenko