"Ничтожная копия". Бойфренд Бузовой выпустил новый альбом, и даже фанаты сочли это полным провалом

27-летний Давид Манукян выпустил альбом под названием "Король" и в честь этого знаменательного события выложил в "Инстаграм" видео, где надел на себя корону и мантию. Однако мало кто оценил старания блогера, решив, что тот полностью копирует рэпера Моргенштерна. В итоге на бойфренда Бузовой посыпался шквал критики.

Если честно, шляпа полная! Косишь под Моргенштерна, но у тебя не получается, вот Кадилак — это реально хит

Клоун ты, а не король. Тебе сколько лет? Почти 30, а ведёшь себя как 15 мальчик, на это убого смотреть и смешно

Где тот адекватный, добрый парень? Я надеюсь, таким и остался, и это всё — лишь показуха, твой альбом — полное г...

Пользователи обратили внимание, что Дава пытается копировать кумира подростков, несмотря на то что сам никак не попадает в круг их интересов. Манера одеваться, идеи роликов и даже стиль общения с подписчиками лишь ухудшили его репутацию. Впрочем, самого блогера это нисколько не волнует. Ранее он предложил хейтерам запастись вазелином, ведь, по его мнению, новый альбом войдёт в историю.