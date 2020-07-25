Танк Т-34 и ботик Петра. Каким будет военный парад в Санкт-Петербурге

26 июля в 11 часов утра в Северной столице пройдёт масштабный военно-морской парад, в котором примут участие не только корабли, но и авиация, подлодки и даже танк.

Откроет главный военно-морской парад страны авиация. 40 боевых самолётов и вертолётов пролетят над Невой. Группа авиации пройдёт над центральной частью города в районе Сенатской площади единым строем. Это фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, МиГи, Илы и даже знаменитый Бе-200. Вертолёты Ми-8 и противолодочный Ка-27, дозорный Ка-31.

Следом — корабли, подлодки и даже танк. В самом начале — противодиверсионные катера, а за ними десантный катер с легендарным ботиком Петра Великого на борту. Считается, что именно с него началась история российского флота. Дальше ещё интереснее. Участие в морском параде примет и не менее известный танк Т-34. Его водрузят на десантный катер "Алексей Баринов".

Будет и наземная часть парада. В ней примут участие две группы из курсантов морских учебных заведений. Они пройдут строем по Сенатской площади, где парад принимать будет Владимир Путин.