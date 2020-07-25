На Камчатке медведи лезли в квартиру, где находились дети. Хищникам удалось разбить окна

В селе Ивашка на Камчатке несколько медведей пытались проникнуть в квартиру на первом этаже дома. Об этом сообщает Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира региона.

Инцидент произошёл ночью 22 июля. Хищники ломились в квартиру, даже разбили окна в комнате, где находились дети. На место прибыл инспектор КГКУ "Службы по охране животного мира" и попытался вытеснить животных за пределы села, но медведи вели себя крайне агрессивно.

— Хищники представляли реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем был произведён вынужденный отстрел трёх агрессивных особей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом сезоне на свалке, которая находится в полутора километрах от села, обитает несколько десятков медведей. Специализированные службы делают всё необходимое, чтобы не допустить нападения хищников на людей.