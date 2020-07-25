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На Камчатке медведи лезли в квартиру, где находились дети. Хищникам удалось разбить окна

Животные вели себя агрессивно, и их пришлось убить.

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Фото © Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края

В селе Ивашка на Камчатке несколько медведей пытались проникнуть в квартиру на первом этаже дома. Об этом сообщает Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира региона.

Инцидент произошёл ночью 22 июля. Хищники ломились в квартиру, даже разбили окна в комнате, где находились дети. На место прибыл инспектор КГКУ "Службы по охране животного мира" и попытался вытеснить животных за пределы села, но медведи вели себя крайне агрессивно.

Хищники представляли реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем был произведён вынужденный отстрел трёх агрессивных особей, — говорится в сообщении.

Три тюленя и медведь умерли в Калининградском зоопарке. Накануне им дали препарат от глистов

Ещё у нескольких животных после приёма лекарства заметили недомогание с признаками кишечных расстройств.

Отмечается, что в этом сезоне на свалке, которая находится в полутора километрах от села, обитает несколько десятков медведей. Специализированные службы делают всё необходимое, чтобы не допустить нападения хищников на людей.

Ранее Лайф рассказывал, что дикий медведь напал на мужчину в Приморье.

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