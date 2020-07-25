Свора собак принесла голову мужчины в центре Саратова

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, голову которого свора собак принесла в центр Саратова. В областном СУ СК России проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков.
Фото © СУ СКР по Саратовской области
— 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову, — сообщили в управлении.
Мужчина обратился в полицию. Приехавшие оперативники обследовали близлежащие территории и нашли тело без головы. По предварительной оценке судмедэкспертов, останки пролежали там не менее двух месяцев. Личность погибшего уже установлена, им оказался 50-летний житель Волгограда. Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства его смерти.
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