Свора собак принесла голову мужчины в центре Саратова

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, голову которого свора собак принесла в центр Саратова. В областном СУ СК России проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков.

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— 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову, — сообщили в управлении.

Мужчина обратился в полицию. Приехавшие оперативники обследовали близлежащие территории и нашли тело без головы. По предварительной оценке судмедэкспертов, останки пролежали там не менее двух месяцев. Личность погибшего уже установлена, им оказался 50-летний житель Волгограда. Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства его смерти.