Назван серьёзный конкурент Турции в борьбе за деньги российских туристов

Тунис может стать серьёзным конкурентом для Турции в борьбе за российских туристов. Если страна откроет свои границы в ближайшее время, отдых там окажется дешевле. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Самое доступное направление сейчас — черноморское побережье. Может, скоро откроют Тунис. Если по выезду, то самым доступным может быть Тунис. Турция тоже, но она подороже, — передаёт портал URA.ru его слова.

Когда именно для россиян откроется Тунис, пока не известно. Но каждые три-четыре дня он добавляет новые страны в список тех, чьих граждан готов принять на отдых.

Накануне стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.