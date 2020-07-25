Назван серьёзный конкурент Турции в борьбе за деньги российских туристов

Тунис может стать серьёзным конкурентом для Турции в борьбе за российских туристов. Если страна откроет свои границы в ближайшее время, отдых там окажется дешевле. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
"Мы очень соскучились!" Владельцы отелей и ресторанов Турции ждут россиян на отдых — видеоРанее стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
— Самое доступное направление сейчас — черноморское побережье. Может, скоро откроют Тунис. Если по выезду, то самым доступным может быть Тунис. Турция тоже, но она подороже, — передаёт портал URA.ru его слова.
Когда именно для россиян откроется Тунис, пока не известно. Но каждые три-четыре дня он добавляет новые страны в список тех, чьих граждан готов принять на отдых.
Накануне стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
На первом этапе — с 1 августа — россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию (при этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го числа начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан). Но Москва ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.