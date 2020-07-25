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Назван серьёзный конкурент Турции в борьбе за деньги российских туристов

Однако, когда эту страну откроют для перелётов, пока не известно.

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Фото © Pixabay

Тунис может стать серьёзным конкурентом для Турции в борьбе за российских туристов. Если страна откроет свои границы в ближайшее время, отдых там окажется дешевле. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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Ранее стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

Самое доступное направление сейчас — черноморское побережье. Может, скоро откроют Тунис. Если по выезду, то самым доступным может быть Тунис. Турция тоже, но она подороже, — передаёт портал URA.ru его слова.

Когда именно для россиян откроется Тунис, пока не известно. Но каждые три-четыре дня он добавляет новые страны в список тех, чьих граждан готов принять на отдых.

Накануне стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время авиарейсы будут выполняться из ограниченного числа аэропортов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

На первом этапе — с 1 августа — россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию (при этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го числа начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан). Но Москва ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.

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