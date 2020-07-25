Новой помехой для строительства "Северного потока – 2" стала треска

В течение уже двух недель трубоукладчики не могут приступить к строительству "Северного потока – 2" в датских водах из-за нереста трески. Об этом сообщает немецкая радиостанция NDR Info.
Власти Дании вплоть до конца сентября запретили любые строительные работы. Как отмечает радиостанция, 22 июля в страну приехал госсекретарь Майк Помпео с визитом, в рамках которого он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и главой МИД Йеппе Кофодом.
Помпео подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.
Сомнительная зависть. Почему США вводят санкции против "Северного потока", если он всё равно будет построенКак считают эксперты, в руководстве США началась форменная "истерика", так как остановить строительство российских газопроводов они не могут.
Напомним, ранее американский госсекретарь сообщил, что Вашингтон решил ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток – 2". Угрозы оценили в Кремле и МИД РФ. В Германии назвали ограничения попыткой шантажа, бундестаг призвал отказаться от них, а в Евросоюзе выразили обеспокоенность подобными тенденциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции неприемлемыми.