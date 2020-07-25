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Зазевавшихся зрителей на репетиции парада ВМФ в Балтийске накрыла волна — видео

Море разволновалось во время прохода больших кораблей.

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Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню Военно-Морского Флота в Балтийске Калининградской области прошла буквально сногсшибательно. Поднятая проходящими кораблями волна захлестнула набережную и накрыла брызгами некоторых зрителей и журналистов.

На кадрах видно, как одна из корреспонденток упала на брусчатку под напором воды. Девушка не пострадала и смогла самостоятельно подняться. Через секунду она уже со смехом обсуждала случившееся с коллегой.

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26 июля в 11 часов утра в Северной столице пройдёт масштабный военно-морской парад, в котором примут участие не только корабли, но и авиация, подлодки и даже танк.

Ранее сообщалось, что огромная волна смыла молодожёнов в море, пока они позировали для свадебного альбома.

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