Зазевавшихся зрителей на репетиции парада ВМФ в Балтийске накрыла волна — видео

Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню Военно-Морского Флота в Балтийске Калининградской области прошла буквально сногсшибательно. Поднятая проходящими кораблями волна захлестнула набережную и накрыла брызгами некоторых зрителей и журналистов.
На кадрах видно, как одна из корреспонденток упала на брусчатку под напором воды. Девушка не пострадала и смогла самостоятельно подняться. Через секунду она уже со смехом обсуждала случившееся с коллегой.
Танк Т-34 и ботик Петра. Каким будет военный парад в Санкт-Петербурге26 июля в 11 часов утра в Северной столице пройдёт масштабный военно-морской парад, в котором примут участие не только корабли, но и авиация, подлодки и даже танк.
Ранее сообщалось, что огромная волна смыла молодожёнов в море, пока они позировали для свадебного альбома.