Зазевавшихся зрителей на репетиции парада ВМФ в Балтийске накрыла волна — видео

Танк Т-34 и ботик Петра. Каким будет военный парад в Санкт-Петербурге 26 июля в 11 часов утра в Северной столице пройдёт масштабный военно-морской парад, в котором примут участие не только корабли, но и авиация, подлодки и даже танк.