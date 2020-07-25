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Регион
Опубликовано 25 июля 2020, 18:01

Интерес россиян к Танзании на сервисе для путешественников взлетел в 200 раз

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Пользователи также стали активнее искать информацию про Великобританию.

Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс. Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс. Путешествиях" после объявления о скором открытии полётов из РФ в эту страну. Об этом сообщили в пресс-службе поискового гиганта.

Вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4-е место, а Великобритания — на 7-е место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании — более чем в 200 раз, — рассказали РИА "Новости" в "Яндексе".

Пользователей больше всего интересовало местоположение Танзании, фотографии, цены на туры, время перелёта и погода. Также путешественники пытались найти отзывы других туристов.

В МИД объяснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения
В МИД объяснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Ранее стало известно, что Россия ведёт переговоры с 30 странами о возобновлении авиасообщения. На первом этапе — с 1 августа — россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию (при этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан).

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Алёна Темирчиева
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