Интерес россиян к Танзании на сервисе для путешественников взлетел в 200 раз
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Пользователи также стали активнее искать информацию про Великобританию.
Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс. Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс. Путешествиях" после объявления о скором открытии полётов из РФ в эту страну. Об этом сообщили в пресс-службе поискового гиганта.
— Вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4-е место, а Великобритания — на 7-е место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании — более чем в 200 раз, — рассказали РИА "Новости" в "Яндексе".
Пользователей больше всего интересовало местоположение Танзании, фотографии, цены на туры, время перелёта и погода. Также путешественники пытались найти отзывы других туристов.
Ранее стало известно, что Россия ведёт переговоры с 30 странами о возобновлении авиасообщения. На первом этапе — с 1 августа — россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию (при этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан).