Интерес россиян к Танзании на сервисе для путешественников взлетел в 200 раз

Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс. Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс. Путешествиях" после объявления о скором открытии полётов из РФ в эту страну. Об этом сообщили в пресс-службе поискового гиганта.

— Вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4-е место, а Великобритания — на 7-е место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании — более чем в 200 раз, — рассказали РИА "Новости" в "Яндексе".

Пользователей больше всего интересовало местоположение Танзании, фотографии, цены на туры, время перелёта и погода. Также путешественники пытались найти отзывы других туристов.