Некоторые граждане Украины участвуют в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана под руководством Службы безопасности Незалежной (СБУ). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий во время брифинга, запись которого опубликована на канале ведомства на YouTube.

Осадчий уверяет, что вербуются в том числе действующие военнослужащие ВСУ, которые обладают боевым опытом. Работой по этому направлению якобы руководит замглавы СБУ Владимир Горбенко.

— Данный факт подтверждает вмешательство Украины на государственном уровне в дела другой страны, — подчеркнул представитель Народной милиции.

Ранее жители Еревана в знак протеста облили Посольство Украины борщом, после того как в МИД Незалежной выступили за политическое урегулирование конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно-признанных границах.