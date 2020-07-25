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Четыре яхты столкнулись во время парусной гонки в Петербурге — видео

В результате инцидента пострадал один человек и два судна.

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Фото © Instagram / neva666rus

Во время парусной гонки, прошедшей в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота, столкнулись четыре яхты класса Л-6. Видео с инцидентом опубликовано на странице одного из участников регаты в "Инстаграме".

По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что яхта "Лена", уходя от столкновения с другой яхтой, привелась к ветру, потеряла ход и управляемость.

Экипаж выскочил в последний момент. Опубликовано видео с тонущей у Крыма бронемашиной

Авария произошла на отрезке, где было сильное течение.

В результате происшествия пострадал один из членов экипажа яхты "Онега". Его передали бригаде медиков в форте Константин. Оказав необходимую помощь, спортсмена отпустили из больницы домой, отмечается на странице Ассоциации яхт класса Л-6 в "Инстаграме".

Также ущерб был нанесён самим судам. "Нева" получила повреждение борта, "Амур" — борта и такелажа.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе затонула бронемашина во время патриотической акции.

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