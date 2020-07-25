"Превратили Украину в мировую проблему". В МИД РФ ответили на идею Климкина создать для России трудности с помощью Крыма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Крым нужно сделать "проблемой для России".

— У них получилось превратить Украину в мировую проблему, — заявила она в беседе с РБК.

Схожего мнения придерживаются и в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что Климкину следовало, будучи главой Министерства иностранных дел, укреплять внешнюю политику Украины, а не "рыть себе яму", в которую "провалился режим" экс-президента Петра Порошенко.

— Господину Климкину необходимо публично покаяться, а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации, — отметила Ковитиди в интервью RT.