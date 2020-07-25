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"Превратили Украину в мировую проблему". В МИД РФ ответили на идею Климкина создать для России трудности с помощью Крыма

А в Совфеде заявили, что политик должен публично покаяться, а не делать громких заявлений.

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Фото © Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Крым нужно сделать "проблемой для России".

У них получилось превратить Украину в мировую проблему, заявила она в беседе с РБК.

Климкин захотел превратить Крым в проблему для России

Экс-глава украинского МИДа вспомнил, что 25 июля Вашингтон заявил о непризнании полуострова частью России.

Схожего мнения придерживаются и в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что Климкину следовало, будучи главой Министерства иностранных дел, укреплять внешнюю политику Украины, а не "рыть себе яму", в которую "провалился режим" экс-президента Петра Порошенко.

Господину Климкину необходимо публично покаяться, а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации, отметила Ковитиди в интервью RT.

Крым не даёт покоя многим украинским политикам. Так, ещё бывший чиновник, экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что "готов в первых рядах штурмовать" полуостров. Российские сенаторы высмеяли его идею и посоветовали сразу прихватить с собой белый флаг.

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