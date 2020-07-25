"Подумал, шутка неудачная". Отец рассказал, как его сына похитили из роддома в Ростовской области — видео

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Родные роженицы из Сальского роддома Ростовской области, у которой украли малыша прямо из палаты, рассказали Лайфу о происшествии. Они узнали страшную новость ранним утром и до сих пор пребывают в шоке, хоть кроху уже и нашли. Как вышло так, что ребёнка смогла унести неизвестная, не понимает никто, в этой загадочной истории разбирается полиция.

Отец ребёнка Александр рассказал, что в шесть утра к нему приехал тесть и сообщил, что его сына украли из больницы. Он отметил, что сам по себе мирный человек и у него нет врагов, которые могли бы быть причастными к похищению.

— Подумал, что это шутка какая-то неудачная... Потом, когда узнал, в шоке был. Женщина неизвестная зашла в палату, жена после кесарева, вся разрезанная, всё болит. Она оборачивается — за ней женщина стоит. Жена вышла, а когда уже опомнилась, соседка по палате сказала, что ребёнка украли, — поделился мужчина.

Бабушка украденного малыша Светлана находится в подавленных чувствах, она сказала, что успокоится, лишь увидев внука невредимым. Рассказала, что дочь позвонила около трёх утра и бросила трубку. Спросонья мать не поняла, что происходит, а когда узнала, что младенца похитила неизвестная, помчалась с супругом в больницу.

Женщину тревожит неизвестность, она переживает за дочку, на которую, по её словам, оказывали давление полицейские, считая её едва ли не соучастницей преступления.

— Увезли в Следственный комитет. Там дитя моего прессовали, как могли, издевались, шили ей 306-ю статью (продажа ребёнка по сговору), угрожали, кулаком по столу, матом кричали, здесь на меня матом кричали. Никто ничего не говорит, видите, стоят там все, улыбаются, — пожаловалась мать роженицы.

Светлана добавила, что в семье всё было хорошо, никаких конфликтов. У пары подрастает старший двухлетний сын, оба ребёнка были желанными. Предположить, что кража новорождённого спланированная, бабушка тоже не может и не понимает, как это произошло.

Медсестра родильного отделения не смогла ответить на вопрос, как похитительница попала в палату и откуда она вообще взялась. Сотрудница роддома подчеркнула, что вход в здание всего один, ключ тоже, приходящие в учреждение родственники звонят в звонок, чтобы отдать передачи молодым мамам, проникновение посторонних на территорию невозможно.

Сейчас мать мальчика чувствует себя нормально, ей предложили успокоительное, молоко не пропало. Расследование похищения малыша продолжается.