На учениях в США один боевой танк случайно подбил другой

На одном из военных полигонов США боевой танк M1 Abrams случайно выстрелил в другой такой же, сообщает Military Times.
Учения 1-й бронетанковой дивизии проходили на базе Форт-Блисс в штате Техас. Один из танков принял за мишень другую боевую машину, находившуюся на расстоянии около 2600 метров.
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Несмотря на то что военные использовали не боевые снаряды, а их имитацию, верхняя часть башни танка оказалась подбита. Также осколочные ранения получил наводчик. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
Руководство дивизии ведёт расследование инцидента.
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Ранее сообщалось, что Соединённым Штатам предложили продать танки M1 Abrams в Польшу для сдерживания России.