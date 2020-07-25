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"А у нас мальчик!" Красная Шапочка советского кино стала бабушкой

Малыш появился на свет весом 3,71 кг и ростом 53 см.

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Яна Поплавская. Фото © the_yana_poplavskaya

Актриса Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки в знаменитом советском фильме 1977 года, сообщила, что стала бабушкой.

А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! — написала актриса в "Инстаграме".

Актриса объяснила подписчикам, что назвала себя бабочкой, так как те "порхают и летают над внуками". Поплавская пожелала новорождённому счастья, радости и надежд на самое лучшее.

Малыш появился на свет весом 3,71 кг и ростом 53 см. Имя для ребёнка родители пока не выбрали.

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