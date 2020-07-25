Врач сборной Украины по футболу умер в 48 лет от коронавируса

Врач сборной Украины по футболу и харьковского клуба "Металлист-1925" Антон Худаев скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола в "Фейсбуке".

— Отошёл в вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48 лет, — говорится в записи.

Уточняется, что инфекция поразила 70% лёгких доктора, он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и скончался от остановки сердца.

В клубе из Харькова Худаев проработал более 20 лет. В штаб национальной сборной впервые вошёл в 2010 году, во второй раз — в 2016-м.

Команда, Федерация футбола и её президент Андрей Павелко, а также главный тренер сборной Андрей Шевченко выразили соболезнования родным и близким Худаева.