Минздрав порекомендовал сделать к осени прививки от гриппа и пневмококка

Жителям России следует к осени сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Такую рекомендацию дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
— Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого [осеннего] периода, — сказал глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-1".
Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольнойМинистр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.
Мурашко отметил, что вакцина от пневмококка действует в течение пяти лет, поэтому её также можно сделать, готовясь к сезону.
Ранее стало известно, когда добровольцы начнут испытывать вакцину научного центра "Вектор" от коронавируса.