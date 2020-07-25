Минздрав порекомендовал сделать к осени прививки от гриппа и пневмококка
Это необходимо для спокойного прохождения осеннего периода.
Жителям России следует к осени сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Такую рекомендацию дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
— Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого [осеннего] периода, — сказал глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-1".
Мурашко отметил, что вакцина от пневмококка действует в течение пяти лет, поэтому её также можно сделать, готовясь к сезону.
Ранее стало известно, когда добровольцы начнут испытывать вакцину научного центра "Вектор" от коронавируса.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев