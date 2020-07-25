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Минздрав порекомендовал сделать к осени прививки от гриппа и пневмококка

Это необходимо для спокойного прохождения осеннего периода.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Жителям России следует к осени сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Такую рекомендацию дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого [осеннего] периода, — сказал глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-1".

Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольной

Министр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.

Мурашко отметил, что вакцина от пневмококка действует в течение пяти лет, поэтому её также можно сделать, готовясь к сезону.

Ранее стало известно, когда добровольцы начнут испытывать вакцину научного центра "Вектор" от коронавируса.

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