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Выпускник из Костромы набрал максимальные 400 баллов на ЕГЭ

За всю историю Единого государственного экзамена такой результат был только у четырёх ребят.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

В Костроме выпускник школы № 30 сдал все четыре экзамена на сто баллов. В итоге за ЕГЭ по информатике, русскому языку, математике и физике он набрал максимальные 400 баллов. Об этом сообщили в областной администрации.

В Петербурге рекордное число выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

А одиннадцати уже бывшим школьникам удалось получить максимальный результат на двух экзаменах.

За всю историю проведения Единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым! — отмечается в сообщении.

Как уточнил директор школы Александр Зюзин, ученик с первого класса был увлечён точными науками. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился, а школу окончил с медалью. По его словам, у выпускника есть все шансы воплотить все свои мечты в жизнь.

Ранее Лайф сообщал, что хакеры пытались взломать сайт с результатами ЕГЭ.

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