Выпускник из Костромы набрал максимальные 400 баллов на ЕГЭ

В Костроме выпускник школы № 30 сдал все четыре экзамена на сто баллов. В итоге за ЕГЭ по информатике, русскому языку, математике и физике он набрал максимальные 400 баллов. Об этом сообщили в областной администрации.

— За всю историю проведения Единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым! — отмечается в сообщении.

Как уточнил директор школы Александр Зюзин, ученик с первого класса был увлечён точными науками. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился, а школу окончил с медалью. По его словам, у выпускника есть все шансы воплотить все свои мечты в жизнь.