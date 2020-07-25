Иностранцам напомнили о последствиях из-за акций протеста по поводу закрытых границ

Руководители Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ встретились с представителями национально-культурных общин и обсудили вопросы, связанные с положением иностранцев в России во время пандемии коронавируса. В МВД напомнили, что любые проявления экстремизма и протестные акции из-за закрытия границ и невозможности вернуться на родину недопустимы. Власти РФ делают всё возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

— Однако, несмотря на принятые меры, мы сталкиваемся с вопиющими случаями проявления экстремизма, грубого нарушения общественного порядка, проведения несанкционированных массовых протестных акций. Такие факты имели место в Амурской, Мурманской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Отмечаем недопустимость подобных случаев, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МВД подчеркнули, что любые противоправные действия и угрозы безопасности будут пресекаться, а виновные будут привлечены к ответственности — вплоть до уголовной. Иностранцам рекомендовали соблюдать законы России, выполнять требования сотрудников полиции, не поддаваться на провокации и призывы к нарушению порядка. Для защиты трудовых прав следует обращаться в компетентные органы.

В ведомстве призвали критически относиться к распространяемой в Сети информации, не участвовать в муссировании тревожных слухов, домыслов, агрессивных или панических инсинуаций.