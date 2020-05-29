Рейтинг доверия. В России могут ввести специальное приложение для мигрантов

Проект ещё находится на стадии разработки, однако авторы предлагают создавать цифровой профиль мигранта сразу после въезда на территорию России.

Данные в кармане

Главная проблема любого цифрового профиля — безопасное хранение данных. Крупные компании нет-нет да и сотрясают скандалы, связанные с утечками персональных данных клиентов. Почта, номер телефона, номер карты — кража этих данных не только удар по клиентам, но и по репутации компании и, как следствие, по стоимости её акций. Первые попытки создать единое государственное приложение, в котором будут храниться все данные на отдельно взятого человека, уже предпринимаются.

Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию электронных паспортов. Он продлится дольше года — с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Функцию цифрового документа возьмёт на себя приложение для смартфонов "Мобильный идентификатор". Чуть ранее похожую схему показали в АНО "Цифровая экономика". Оба сервиса объединяет одно — все бумажные данные, которые когда-либо использовались гражданином, включая паспорт и банковские реквизиты, сведения о работе и прочее, предлагалось собрать в единый реестр. С точки зрения практического применения это удобно. Не нужно бегать и собирать справки, сокращается время обработки заявлений в государственные структуры и кредитные учреждения. Но с точки зрения безопасности не всё хорошо.

С критикой на идею цифрового профиля россиян обрушилась Федеральная служба безопасности (ФСБ). В ведомстве считают, что инициатива с хранением электронных документов россиян в единой базе может существенно повысить риск утечки персональных данных. В ФСБ заявили, что злоумышленники могут получить паспортные данные, СНИЛС, ИНН и много чего ещё из личных данных на каждого россиянина.

Есть отличия?

По механике работы приложение со всеми необходимыми данными для мигранта почти не отличается от того, что предлагалось ранее. Внутри программы должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие — то есть всё то же самое, что предлагалось ввести для замены бумажных документов на электронные.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян пояснил, что в ФСБ не без оснований критикуют подобные инициативы.

ФСБ считает подобные приложения и предложения по объединению баз огромным потенциальным риском для безопасности. Обеспечить безопасную работу приложения весьма сложно, особенно без контроля за аппаратной частью. У ведомства весьма однозначное отношение к любым цифровым профилям в любом виде Карен Казарян Ведущий аналитик РАЭК

Другая проблема — обсуждение возможной установки приложения поверх приложения. В данный момент МВД изучает возможность использования специального приложения "Мигрант", которое приезжие должны будут устанавливать на свои мобильные устройства. Именно к нему, согласно задумке, можно будет привязать цифровой профиль иностранного работника. В Российской ассоциации электронных коммуникаций нам пояснили, что создать всё необходимое можно с учётом уже имеющихся ресурсов, например суперсервиса "Госуслуги".

Нормальный сервис для трудовых мигрантов на "Госуслугах" — вполне посильная задача. Это основная платформа для взаимодействия людей с государством, чего бы ни касался вопрос. Штрафы, документы — всё сведено в единый информационный центр. Построить на базе такой инфраструктуры приложение и по умолчанию обезопасить данные гораздо проще, чем создавать сервис с нуля Карен Казарян Ведущий аналитик РАЭК

К цифровому профилю на портале "Госуслуги" может быть привязана и биометрия, и паспортные данные, и у правоохранителей, в том числе ФСБ и МВД, нет необходимости проверять и сертифицировать локальные дата-центры, в которых должны храниться цифровые профили. С точки зрения проверки на криминал это существенно быстрее, чем заново создавать приложение, подписывать документы, заниматься согласованием и синхронизацией баз данных стран ближнего зарубежья (если давать к ним доступ вообще посчитают нужным).

Вопросы остаются

Главная проблема — санкции за отказ устанавливать такое приложение. Авторы законопроекта предлагают автоматически понижать социальный рейтинг при отрицательном ответе мигранта на требование установить такое приложение на смартфон, однако пускать человека через границу. Одновременно с этим предлагается правовая амнистия — вывод нелегальных мигрантов из теневого сектора без санкций, если за человеком не числится криминала. Как это будет работать на практике, неясно, поскольку даже приложение "Социальный мониторинг" изначально было разработано для мусоровозов и лишь потом было адаптировано под отслеживание активности заражённых коронавирусом и находящихся под наблюдением людей.

Аналитики и эксперты по цифровому взаимодействию с государством отмечают, что если с приложением для трудовых мигрантов произойдёт то же самое, то мигранты, скорее всего, будут давать взятки или искать лазейки с целью избежать установки приложения и штрафов, которые могут образоваться в случае неправильного использования или нарушения каких-либо правил.

Директор и партнёр компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов пояснил, что безусловным плюсом такого решения будет возможность для государства иметь почти полную необходимую информацию о мигрантах, располагать данными об их перемещениях, иметь возможность контролировать действия людей при правонарушениях и т.д.

Опасность состоит в том, что всегда возможны определённые технические сбои. Если, например, произойдёт такой сбой в городе-миллионнике, мигранты могут получить запрет выхода на работу, хотя ничего не нарушили. В результате остановятся стройки и другие предприятия, где мигранты являются главной рабочей силой Павел Мясоедов Директор и партнёр компании "Интеллектуальный резерв"

Эксперт добавил, что система основывается на том, что программу нужно будет установить в смартфоне, но далеко не у всех мигрантов есть такие мобильные устройства. Многие мигранты пользуются обычными кнопочными телефонами, куда установить приложение невозможно.

Кроме того, остаётся открытым и вопрос авторизации. Если схема входа в приложение будет сложнее, чем авторизация на портале "Госуслуги", то оно не сможет работать эффективно. Мигранты — такие же люди, которым лень разбираться в тонкостях и настройках системы, которая сложна сама по себе.

Бывший министр Правительства Москвы, а ныне директор АНО "Умные города" Артём Ермолаев отметил, что идея с приложением для трекинга мигрантов возникла ещё в 2018 году, но тогда её сочли негуманной.

Речь идёт о каких мигрантах — о рабочих, которые собираются работать в России (и в Москве, в частности). Первое время мигранты покупали патенты на работу, всё оплачивали, а потом начались подделки, и с этим приходилось бороться. С учётом того что только в Москве мигрантов около миллиона, контролировать ситуацию тяжело, потому что мигранты — это всегда проблемы со здоровьем и со многими другими вещами Артём Ермолаев Директор АНО "Умные города"

По словам Ермолаева, если отдельное приложение для мигрантов появится в виде отдельной программы, то оно не будет похоже на "Социальный мониторинг", на работу которого жалуются многие пользователи.

Главная проблема "Социального мониторинга" в том, что он был сделан за две недели. По приложению для мигрантов давно есть отлаженные бизнес-процессы. И технологии там другие — не такие, как на уровне "Социального мониторинга". Нет необходимости мониторить человека на уровне квартиры, достаточно мониторить на уровне района, дома. По поводу привязки к "Госуслугам" — этот сервис больше ориентирован на резидентов. Российский паспорт через "Госуслуги" проверяется по линии МВД. А если это будет паспорт одной из стран ближнего зарубежья? Межграничного взаимодействия, которое могло бы обеспечить проверку паспорта в онлайн-режиме, нет, поэтому привязка к сервису госуслуг необязательна Артём Ермолаев Директор АНО "Умные города"

Ермолаев добавил, что подобные приложения адекватны и с правовой точки зрения.