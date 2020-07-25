В Минздраве предложили резко увеличить штраф за употребление наркотиков

Штраф за употребление наркотических веществ должен составлять не менее десяти тысяч рублей. Так считает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн. Сейчас за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача нарушителю может грозить штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

— Я думаю, наше законодательство позволяет это сделать. Просто размер штрафа должен быть адекватно высоким. Я думаю, что не менее десяти тысяч [рублей] должен быть такой штраф, — рассказал он в эфире радио "Говорит Москва".

По мнению нарколога, ужесточение штрафов может привести к снижению уровня употребления наркотических веществ в России. Он выразил надежду, что такие меры заставят многих людей задуматься, употреблять или не употреблять такие вещества, ведь это будет бить по карману.