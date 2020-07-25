"Артисты все очень тонкие". Наташа Королёва попросила о снисхождении к Ефремову

— С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулём — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно. Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдалённые, он просто не выдержит, — сказала Королёва в интервью КП.