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"Артисты все очень тонкие". Наташа Королёва попросила о снисхождении к Ефремову

Звезда считает, что в тюрьме виновник смертельной аварии просто не выдержит.

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Фото © Instagram / koroleva__star, © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Певица Наташа Королёва рассказала о своём двояком отношении к ситуации, в которую попал актёр Михаил Ефремов. Поп-дива 90-х признаёт, что севший пьяным за руль человек является преступником, однако считает коллегу по цеху достойным снисхождения.

С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулём — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно. Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдалённые, он просто не выдержит, — сказала Королёва в интервью КП.

Артистка убеждена, что для Ефремова гибель человека по его вине стала не просто уроком, а трагедией в жизни.

Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд, чтобы её признали потерпевшей

Размер компенсации за гибель водителя в страшном ДТП ещё не определён, но список претендующих на неё становится длиннее с каждым днём.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня. Водитель фургона, в который влетел актёр, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.

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