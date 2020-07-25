"Артисты все очень тонкие". Наташа Королёва попросила о снисхождении к Ефремову

Певица Наташа Королёва рассказала о своём двояком отношении к ситуации, в которую попал актёр Михаил Ефремов. Поп-дива 90-х признаёт, что севший пьяным за руль человек является преступником, однако считает коллегу по цеху достойным снисхождения.
— С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулём — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно. Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдалённые, он просто не выдержит, — сказала Королёва в интервью КП.
Артистка убеждена, что для Ефремова гибель человека по его вине стала не просто уроком, а трагедией в жизни.
Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд, чтобы её признали потерпевшейРазмер компенсации за гибель водителя в страшном ДТП ещё не определён, но список претендующих на неё становится длиннее с каждым днём.
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня. Водитель фургона, в который влетел актёр, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом.