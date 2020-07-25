Минздрав увидел формирование в Москве массового иммунитета к коронавирусу

В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией идёт на спад. У населения столицы формируется популяционный, то есть массовый иммунитет. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— В Москве заболеваемость идёт на убыль, формируется популяционный иммунитет, — сказал министр в интервью на телеканале "Россия-1".

Также Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет в России добровольной. Получать вакцину первыми будут те категории россиян, которые наиболее подвержены заражению — медики и так далее.