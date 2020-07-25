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Минздрав увидел формирование в Москве массового иммунитета к коронавирусу

Вакцинацию от CoViD-19 ведомство намерено сделать добровольной.

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Фото © Pixabay

В Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией идёт на спад. У населения столицы формируется популяционный, то есть массовый иммунитет. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Москве заболеваемость идёт на убыль, формируется популяционный иммунитет, — сказал министр в интервью на телеканале "Россия-1".

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Результаты теста пациент может получить сразу на смартфон через специальное приложение.

Также Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет в России добровольной. Получать вакцину первыми будут те категории россиян, которые наиболее подвержены заражению — медики и так далее.

Напомним, что количество выявленных случаев коронавируса накануне превысило 800 тысяч человек. А число выздоровевших завтра наверняка превысит 600 тысяч. Смертность от CoViD-19 в стране очень низкая — около полутора процентов.

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