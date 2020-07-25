Учёные изобрели детектор для мгновенного выявления коронавируса

Исследователи из американского Университета Джорджа Вашингтона разработали специальный прибор, который позволяет практически мгновенно выявлять у человека коронавирус или следы антител, образовавшихся в организме после болезни. О работе учёных написал специализированный портал Medical Xpress.

Отмечается, что прибор имеет небольшие размеры, а его работа основана на методе цветовой спектроскопии. Результаты тестирования пациент может посмотреть в специальном приложении в телефоне. Детектор состоит из проводников, которые не толще пряди человеческих волос, и покрыт тончайшим слоем золота. Он способен реагировать на вещества в газообразном состоянии и сигнализировать о них, меняя цвет индикатора. Искусственный интеллект, в свою очередь, анализирует реакцию прибора и определяет, что находится в крови человека.

Автор проекта — профессор компьютерной разработки Мона Заглул — отметила, что подобные экспресс-тесты очень важны во время пандемии. Работа прибора технически выглядит очень просто, отмечает учёный. Детектор необходимо обработать раствором, содержащим протеины из крови человека, которые специфически связаны с коронавирусом. Если человек болен, то вирус меняет цвет индикатора, а оптические изменения фиксирует мобильный телефон.

Заглул уверена, что с помощью искусственного интеллекта и детектора можно будет обрабатывать обширные базы данных.