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Исмаилова тепло встретили в Дагестане после триумфальной победы над Емельяненко. Лайф публикует видео

Спортсмен поблагодарил всех за поддержку и отметил, что одержал верх благодаря усилиям своей команды.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вернулся в родной Дагестан после триумфальной победы над Александром Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Родные, друзья и фанаты встретили спортсмена прямо в махачкалинском аэропорту Уйташ.

Все, кто более всего переживал, все здесь... Команда общую работу сделала на пять с плюсом, а мне всего лишь оставалось делать по программе то, что я слышал: дыши, вали, придави, гвозди, — говорит боец MMA.

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Поединок завершился досрочной и эффектной победой андердога.

Как писал Лайф, 24 июля Исмаилов нокаутировал в конце третьего раунда соотечественника Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи. После поединка у бойца "Ахмата" диагностировали перелом носа. Теперь в активе Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. Не исключено, что спортсмены проведут матч-реванш.

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