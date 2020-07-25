Исмаилова тепло встретили в Дагестане после триумфальной победы над Емельяненко. Лайф публикует видео

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вернулся в родной Дагестан после триумфальной победы над Александром Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Родные, друзья и фанаты встретили спортсмена прямо в махачкалинском аэропорту Уйташ.
— Все, кто более всего переживал, все здесь... Команда общую работу сделала на пять с плюсом, а мне всего лишь оставалось делать по программе то, что я слышал: дыши, вали, придави, гвозди, — говорит боец MMA.
"Емеля, Емеля, сколько же ты газовал". Пётр Ян оценил бой Емельяненко-младшего и ИсмаиловаПоединок завершился досрочной и эффектной победой андердога.
Как писал Лайф, 24 июля Исмаилов нокаутировал в конце третьего раунда соотечественника Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи. После поединка у бойца "Ахмата" диагностировали перелом носа. Теперь в активе Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. Не исключено, что спортсмены проведут матч-реванш.