Исмаилова тепло встретили в Дагестане после триумфальной победы над Емельяненко. Лайф публикует видео

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вернулся в родной Дагестан после триумфальной победы над Александром Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Родные, друзья и фанаты встретили спортсмена прямо в махачкалинском аэропорту Уйташ.

— Все, кто более всего переживал, все здесь... Команда общую работу сделала на пять с плюсом, а мне всего лишь оставалось делать по программе то, что я слышал: дыши, вали, придави, гвозди, — говорит боец MMA.